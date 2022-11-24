新华社华盛顿11月23日电 记者手记：枪击通胀叠加疫情 美国这个感恩节不好过

新华社记者孙丁

美国即将迎来感恩节。然而，接连发生的枪击事件，“高烧不退”的通货膨胀，以及新一波新冠疫情蠢蠢欲动，为这一传统节日蒙上阴影。

在东部弗吉尼亚州切萨皮克市一家沃尔玛超市工作的布里安娜·泰勒22日上夜班，她和同事在休息室里商量分工，没想到一场噩梦突然降临。

当晚10时左右，超市夜班经理来到泰勒等人所在的休息室，随后开枪射击。“我抬头看到，经理打开门，然后开枪。”泰勒回忆说，“他没有特别瞄准谁，就是对着休息室射击，我目睹多人因躲避或中枪倒地。”

泰勒死里逃生，子弹距离她“只有一两英寸（1英寸约合2.54厘米）”，不过，不是所有人都有这样的运气——切萨皮克市警方23日通报说，该枪击事件造成6人死亡、4人受伤，枪手使用手枪行凶，随后开枪自杀，作案动机尚不清楚。

美国总统拜登23日发表声明说，因为又一起可怕冷血的暴力行径，美国更多家庭感恩节餐桌旁将出现空座。拜登还谈及他今年早些时候签署的一项“枪支改革”法案，但强调“这远远不够”，必须采取更大行动。

这是美国几天内发生的又一起严重枪击事件。19日深夜，科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市一家夜店遭枪手袭击，造成5人死亡、19人受伤。美国网站“枪支暴力档案”最新数据显示，美国今年已发生607起造成至少4人死伤的严重枪击事件，近4万人因枪支暴力失去生命。

疫情持续肆虐、社会矛盾空前加剧导致越来越多民众选择“拥枪自保”，美国国会两党在控枪问题上分歧尖锐，代表枪支制造商利益的游说团体具有强大政治影响力等因素，造成美国枪支暴力顽疾难除且愈加陷入恶性循环中。

除了人身安全问题，美国不少家庭今年还要为感恩节食物皱皱眉头——由于通胀、供应链问题等原因，感恩节晚餐成本明显增加。

以美国感恩节餐桌上几乎必不可少的火鸡为例。美国农会联合会上周发布的一项调查结果显示，今年买一只16磅（约合7.26公斤）重的火鸡价格比去年高了21%，冷冻馅饼皮、淡奶油、豆子等其他一些制作感恩节传统食物的原材料与去年相比也都更贵了。

过去几个月，美国同比通胀率居高不下，维持在7%至9%之间。在刚刚过去的2022年美国中期选举中，选民最关心的问题中排第一位的就是通胀。通胀压力下，美国不少家庭开支紧张，要比过往节日季更加精打细算。美国农会联合会首席经济学家罗杰·克赖恩分析，普遍通胀削弱美国消费者购买力也是今年感恩节晚餐成本增加的重要因素之一。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇下个月将离任，他日前最后一次出席白宫记者会，留下的建议是：“这也许是我从这个讲台上向你们传递的最后一条信息……为了保护你自己、你的家人和你的社区，请在符合条件情况下尽快接种升级版新冠疫苗。”

福奇坦言，美国尖锐的政治和意识形态分歧导致一些民众出于公共卫生之外的原因拒绝接种疫苗，“作为一名医生，这让我感到痛苦”。如果美国今年冬季再次出现新冠病例“激增潮”，风险最大的将是那些从未接种过新冠疫苗的人。

美国公共卫生专家此前警告，美国新冠疫情今年秋冬季或将迎来新一波病例“激增潮”，不仅要小心奥密克戎毒株新亚型近期在美国加速传播，也需警惕新冠、流感、呼吸道合胞病毒的叠加威胁致使医疗系统严重承压。

美国范德比尔特大学传染病专家威廉·沙夫纳指出，感恩节、圣诞节等节日庆祝活动以及旅行、人与人之间密切接触通常会成为病毒传播的“加速器”，因为过节时人们长时间待在一起，为呼吸道病毒传播创造了理想环境。

在美国，人们在每年11月第四个星期四庆祝感恩节。今年在枪击不断、通胀持续和新一轮疫情威胁下，美国人民的这个感恩节恐不好过。

(责编：于洋、崔越)