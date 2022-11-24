新华社昆明11月24日电 题：六届南博会促进中国与南亚合作共赢

新华社记者赵珮然、赵彩琳

“遍地机遇”“大平台、机会多”“每次来都收获满满”……在云南昆明举行的第6届中国－南亚博览会上，不少南亚国家的参展商赞不绝口。自2013年首届博览会举办以来，南博会已成为中国与南亚国家推进经贸合作、人文交流的重要平台。

展会影响不断扩大

2013年，来自斯里兰卡的茶商阿努拉为了打开茶叶销路，抱着试一试的心态报名参加了首届南博会。展会上，北京、上海等地的经销商向阿努拉伸出橄榄枝，他经销的茶叶很快就在中国市场打开局面，站稳了脚跟。

初尝甜头后，阿努拉成了南博会的常客，每届南博会他都早早报名。今年，他还邀请了斯里兰卡不同领域的企业一同参展，期望发掘更多商机。

六届南博会一路走来，国际化、专业化、市场化水平越来越高，朋友圈越扩越大。从首届到第6届，南博会展馆从6个增加到13个，其中包括数字经济、绿色能源等8个专业展馆，展览面积从5.11万平方米增加到13万平方米，参展参会国家、地区和国际组织从42个增加到80个……本届南博会上，各方集中签约投资额超4000亿元人民币；场外签约投资额超2000亿元人民币。

云南省商务厅副厅长李翌介绍，此次南博会突破空间限制，借助“南博会数字化平台”，未到场的企业代表和观众可通过VR技术，身临其境参观线下展会；参展商也能通过云端采购、商谈、签署电子合同。

如今的南博会，已从以各国特色小商品、手工艺品为主的展会，发展为集国际贸易、投资洽谈、文化交流等为一体的综合性国际博览会。

11月20日，扎染技艺传承人在南博会旅游文化馆内展示扎染作品。新华社记者 陈欣波 摄

务实合作成果丰硕

自2013年以来，南博会已成功举办六届，共有89个国家、地区和国际组织先后参展参会，累计3331个项目签约，签约金额超4.3万亿元人民币，极大地推动了中国与南亚国家的经贸往来和交流合作。

“中国与孟加拉国的合作是中国-南亚合作的缩影。”中国驻孟加拉国大使李极明说，孟加拉国是南亚地区第一个与中国签订“一带一路”政府间相关协议的国家，孟加拉国领导人和高级官员也多次出席南博会。

“今年前9个月，中孟双边贸易额在全球经济形势萎靡的背景下强势回弹，达213.5亿美元，增幅达21.2%。随着中国对孟98%税目产品零关税待遇生效，孟有望进一步扩大对华出口，中国老百姓的餐桌上有望出现孟加拉国鲥鱼等珍馐美味。”李极明说。

打开机遇之门，畅通交流渠道。此次南博会期间举行的各类平行论坛和活动，议题涵盖教育、医疗、智库合作等多个领域。《2022年大湄公河次区域经济走廊省长论坛昆明共识》《RCEP规则运用指引》等一批会期成果，将推动相关国家和地区实现更为广泛的交流与合作。

“中国和南亚国家互为友好邻邦和发展伙伴，未来合作潜力无限。”中国外交部部长助理吴江浩说，2021年中国与南亚国家贸易额达1875亿美元，比十年前翻了近一番。

11月19日拍摄的南博会境外馆一角。新华社记者 胡超 摄

共创繁荣美好未来

2019年，34岁的巴基斯坦电气工程师泽山看到中巴产业合作不断升级，人才缺口大，主动申请到昆明理工大学攻读博士。“中国遍地都是机遇，我相信在这里未来会有无限可能。”

在百年变局和世纪疫情叠加的背景下，中国和南亚国家互利合作的重要性日益凸显，合作潜力巨大。

走进南博会展馆，国际货运展区尤为热闹，吸引了超过300家国内外物流企业参展。一家深圳物流企业负责人说，中国和南亚、东南亚地区是目前全球经济增速最快的区域，RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）生效、中老铁路等重大基础设施开通，区域间货物贸易量激增。“开发涉及南亚、东南亚的海公铁联运产品是我们未来关注的重点。”

南博会欢迎海外企业“走进来”也助力中国优质企业“走出去”。中国生物技术股份有限公司副总裁杨汇川说，此次参展，希望把中国血液制品的生产技术和产品展示给世界，也期待公司产品未来能销往南亚、东南亚市场。

南博会的举办地云南与南亚国家合作渊源颇深。云南省省长王予波在开幕式致辞中说，云南加快建设中国面向南亚、东南亚辐射中心，与南亚各国的交流合作不断拓展，10年间贸易总额增长3倍，6对友好城市航线基本覆盖南亚国家的首都和重要旅游城市，中国-南亚技术转移中心促成80多个国际项目落地。目前，在云南留学的南亚学生超过2000人。

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