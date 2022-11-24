第三届中意友城合作对话会线上举行。中国人民对外友好协会供图

人民网北京11月24日电 （刘动）由中国人民对外友好协会主办的第三届中意友城合作对话会23日以云端形式成功举办，会议主题为“深化友城合作，实现共赢发展”。

全国对外友协副会长鄢东，中国驻意大利使馆临时代办郑璇，意大利驻华使馆大使代表、文化参赞菲德利克出席会议并致辞。中意两国多省市代表及中意友好组织代表参与会议讨论并分享友城交往经验。

鄢东在致辞中表示，友城交往是助推中意两国关系发展的重要力量。当前，双方已建立了86对友好省州和友好城市关系，在经贸、文化、旅游等领域开展了卓有成效的交流与合作，为两国增进政治互信、深化人民友谊、促进共同发展发挥了重要作用。他提出，友城合作应聚焦务实合作、助力民心相通、发扬创新精神，鼓励意大利地方政府和经济界人士更积极开展对华合作，欢迎意大利朋友搭上中国发展的快车。

郑璇在发言时指出，中意同为文明古国，友好交往源远流长，两国建交五十多年来，双边关系稳固发展，两国互为全面战略伙伴。近年来，在“一带一路”框架下，中意经贸、科技、教育、文化等各领域的合作不断深化，成果丰硕。中意友城合作是两国人民增进了解和友谊的桥梁，是良好的国家关系惠及两国民众的重要途径。国之交在于民相亲，中意关系长期走在中欧关系的前列，友城交往功不可没。

菲德利克在讲话中肯定了“2022中意文化和旅游年”对两国交往的重要意义，回顾了中意两国在此框架下举办的一系列精彩纷呈的交流活动。他提到，在中国国家博物馆举办的“意大利之源——古罗马文明展”作为“2022中意文化和旅游年”的重头项目，吸引了超过22万观众观展。除此之外，在香港、上海、天津、西安、重庆等地也有丰富多样的意大利展览展出。菲德利克表示，意大利罗马目前正在申办2030年世博会，希望可以借此契机继续加深与中国的交流合作。

中意省市面积、人口规模不同，产业领域各有特色，具有较强互补性。来自陕西、山东、上海、南京、成都、晋中、苏州、景德镇和宁波的中方省市代表与来自艾米利亚·罗马涅、特雷维索、科莫、威尼斯、米兰、法恩扎、博洛尼亚和佛罗伦萨的意方省市代表纷纷线上发言，介绍各省市情况及友城交往成果，就深化友城关系的各项议题进行讨论，表达了进一步促进地方政府合作，发挥彼此相对优势，加强双方人文交流，更好助力两国友好关系行稳致远的良好愿望。意中友好关系协会、欧洲对华合作促进会、意大利“一带一路”研究院、中国意大利商会等中意友好机构代表也参与对话。

中意友城合作对话会自2017年起在两国轮流举办，迄今已成功举办三届，对话会作为地方合作机制性项目，是两国在各领域交流合作的重要平台。

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