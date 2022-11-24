崔爱民大使（右三）夫妇会见托尔·邦尼（左三）夫妇。人民网 王文摄

人民网斯德哥尔摩11月24日电 （王文）11月22日，驻瑞典大使崔爱民会见瑞典邦尼家族基金会投资委员会主席托尔·邦尼夫妇和瑞典友人约翰松夫妇。

崔爱民大使介绍了当前中国构建新发展格局，推动经济高质量发展和实施绿色低碳经济所做努力和取得的成绩，希望邦尼家族发挥自身影响力，推动双方加强交流与互动，增进两国人民友好，为中瑞两国务实合作营造良好氛围，助力打造新合作亮点。大使馆愿为邦尼集团在华开展各领域合作提供力所能及的帮助。

托尔介绍了家族200多年的发展史，强调家族业务立足长远，注重打造世界品牌，表示吉利沃尔沃等企业是两国成功合作的故事，愿积极探寻与中方开展出版发行和教育领域合作，期待未来中瑞合作前景更加广阔。

瑞典邦尼家族是瑞典主要家族集团之一，所创建的邦尼集团业务涉及电视、报纸、电影、图书、广播、数字媒体、房地产等领域，在美国、英国等18个国家拥有近180家子公司。集团旗下发行《今日工业报》《每日新闻报》《快报》等瑞典诸多知名报刊杂志。

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