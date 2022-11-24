新华社联合国11月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日在安理会紧急审议乌克兰问题时发言表示，管控危机外溢影响应当成为国际社会在乌克兰问题上的合作重点。

耿爽说，中方欢迎有关各方就黑海港口农产品外运协议延期达成一致，也欢迎联合国秘书处继续解决俄罗斯粮食化肥出口面临的障碍。中方希望这一积极进展能够对外展现冲突局势下外交努力的成果和潜力，也希望有关各方能够在此基础上保持接触，争取更多外交突破。

耿爽指出，当前，乌克兰冲突仍在继续，民用设施不断受到攻击，平民伤亡和流离失所人数持续上升，形势发展令人十分担忧。冲突战争没有赢家，对话谈判是唯一出路。有关各方要尽快开展直接接触，早日重启外交谈判。国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，共同避免冲突加剧升级，共同防止出现核危机，共同努力确保全球产业链供应链稳定，共同改善危机地区人道主义状况。

耿爽说，国际社会要帮助乌克兰抓紧修复受损的能源基础设施，向受影响的民众提供御寒物资援助，保障难民和流离失所者的基本生活需求，确保所有有需要的人都能得到妥善安置、平安越冬，防止出现更大规模的人道主义危机。

耿爽表示，扎波罗热核电站最近遭遇数月以来最密集炮袭，核电站厂区遭到严重破坏，再次引发国际社会对发生核灾难的高度担忧。中方呼吁有关各方务必谨慎行事，全力确保核设施安全，避免造成人为核事故。中方支持国际原子能机构根据授权履行职责，继续同俄罗斯和乌克兰就扎波罗热核电站的安全和安保问题进行协商，争取达成彼此均可接受的安排。

耿爽重申，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。中方将继续同国际社会一道，为乌克兰危机的解决发挥建设性作用。

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