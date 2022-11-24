人民网曼谷11月24日电 （记者孙广勇）11月23日，东帝汶中资企业协会向东山区咖农儿童捐赠文体用品仪式在帝力举行。驻东使馆经商参赞耿协威、东咖啡协会会长伊万杰利诺、东农渔业部代表、东中资企业协会代表及咖农代表、学生代表等参加活动。

耿协威参赞指出，东中资企业协会此次向东咖农家庭捐赠文体用品，是庆祝中东建交20周年系列活动之一，驻东使馆和中资企业不仅关注山区咖农生产，提升咖啡产量和质量，也关注山区儿童生活和学习，助力儿童学业进步和健康快乐成长。他表示，中方将以中东建交20周年和王毅国务委员兼外长成功访东为契机，继续与东方一道，推动落实全球发展倡议，推进高质量共建“一带一路”，助力东国家咖啡修复计划实施，推动东咖啡产业振兴。

东中资企业协会会长王立刚表示，在东中资企业长期深耕东方市场，与东社区和民众相处融洽，感情深厚，并尽己所能为东儿童等弱势群体提供多形式帮扶，今后将继续积极履行社会责任，关注和关心弱势群体，助力东经济发展和民生改善。

东咖啡协会会长伊万杰利诺感谢中方长期以来支持和帮助东发展咖啡产业，改善咖农收入水平和生活质量。他表示，此次中资企业协会慷慨捐助，有效丰富了山区咖农儿童学习和娱乐条件，进一步诠释了中东两国人民深厚友谊的内涵。

中资企业协会会长王立刚和东咖啡协会会长伊万杰利诺共同签署了捐赠文件，此次东帝汶中资企业协会向山区咖农儿童捐赠的文体用具，委托东帝汶咖啡协会进行转交。其中包括书包、文具盒、足球、篮球等，价值约2700美元。

仪式后，耿协威参赞接受了当地媒体采访。

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