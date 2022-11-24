新华社瓦莱塔11月23日电（记者陈文仙）为期5天的2022年马耳他图书节23日在位于马中部城市阿塔尔德的马耳他会展中心开幕，首部马耳他语版《论语》在图书节上亮相。

马耳他SKS出版商将马耳他语版《论语》放置在展台的醒目位置。该出版商负责人乔·博尔格在图书节上接受新华社记者采访时说，他非常感激中国合作伙伴山东友谊出版社给予的合作和支持。“中国曾在经济、工业、文化等诸多领域对马耳他提供了巨大帮助。作为出版商，我们正在为进一步促进两国之间的关系做出一些努力。”

他表示，未来还将致力于为马耳他读者带来更多优秀的中国文学作品。

斯蒂芬·卢格莫是马耳他语中学老师，也是一位作家，他当天带领学生一起参观图书节。卢格莫告诉记者，马耳他语版《论语》的出版让他颇感兴奋，“这是我一直期待的，这本译作有助于弥补我对中国文化认识的不足，帮助自己去了解中国文化”。

马耳他图书节由马耳他国家图书委员会举办，约有50家参展商参加。图书节期间，还将举办作家见面会等活动。

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