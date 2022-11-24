人民网里约热内卢11月23日电 （记者吴杰）11月22日，巴西伯南布哥州议会举办仪式，授予中国“国际友好国家奖”，表彰中国为伯南布哥州经贸、文化、教育等多个领域发展作出的杰出贡献。

中国获“国际友好国家奖”奖状及奖章。中国驻累西腓总领馆供图

伯南布哥州议会莫赖斯议员在颁奖辞中指出，伯州议会授予中国“国际友好国家奖”，旨在表彰中国为伯州经贸、人文等各领域发展作出的杰出贡献。特别是在新冠肺炎疫情以来，中方携手伯州人民一道同心抗疫，筑牢友谊。伯州愿继续深化对华交流合作，推动共同繁荣进步。

中国驻累西腓总领事严宇清表示，该殊荣彰显了伯州对中国和中国侨民为当地发展所作贡献的充分肯定。近年来，随着中巴全面战略伙伴关系不断深化，中国和伯州各领域交流与合作取得丰硕成果。特别是疫情期间，作为友好省州市，中国四川省和广州市分别向伯州和累西腓市捐赠大批防护物资。伯大孔子学院多年来为加强中巴文化交流、培育伯州国际化人才发挥了重要作用。总领馆携手累市政府举办的“庆新春、迎冬奥”灯光秀璀璨上演。旅居伯州的中国侨民不仅为当地经济社会发展作出贡献，更在当地受灾遇困时解囊相助，并通过持续七年的“来自中国的爱心”等慈善公益活动向伯州民众展示大爱无疆。

当地民众表演的中国舞狮将颁奖仪式推向高潮。中国驻累西腓总领馆供图

“国际友好国家奖”由巴西伯南布哥州议会于2017年创立，颁发给为该州经济、社会、贸易、文化、教育、环境保护等领域发展作出突出贡献的国家。

伯州政府国际关系厅长弗雷雷等官员、外国驻累领团及华侨华人代表等各界友人出席。

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