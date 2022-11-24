人民网开罗11月23日电 （记者沈小晓）“中国的持续开放为全球可持续发展树立了榜样。”近日，埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米在接受记者采访时表示，中国正努力推动国际合作，以自身发展为世界经济复苏提供了活力之源。

埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米。受访者供图

中埃两国关系牢固而密切。中国连续第8年稳居埃及第一大贸易伙伴，是近年来对埃及投资最活跃、增长速度最快的国家。2021年，中埃贸易总额达199.8亿美元，同比增长37.3%，其中中国自埃进口17.1亿美元，同比上升84.8%。

“中埃双边贸易的特点之一是灵活多样，而且呈稳定增长态势，向更广更深的领域拓展。”据赫尔米介绍，随着来越多的中国企业在埃及投资，中企在埃及市场的数字经济、新能源、汽车制造、绿色发展等领域占有很大份额。中企采用了先进的技术和管理，一大批合作项目落地生根，如开罗纳赛尔城保税区非灭菌医用外科口罩生产项目、斋月十日城铁路项目、新行政首都项目、阿拉曼新城建设项目、泰达苏伊士经贸合作区项目等，成为共建“一带一路”战略中的重要合作内容。

赫尔米认为，“一带一路”倡议是中国为世界提供的公共产品，通过打造一个国际合作新平台，为全球贸易提供广阔的市场空间和发展机遇。埃及是最早响应“一带一路”倡议的国家之一。“中埃两国积极开辟新市场，促进贸易流动和互联互通，对埃及、中国和沿线国家都产生了积极影响。”他表示，期待通过共建“一带一路”项目，将苏伊士运河经济区转变为拥有先进技术的现代化工业区，进一步增强工业领域的合作。

在谈到开放型世界经济时，赫尔米表示，中国提出的建设开放型世界经济，将全球发展问题重新置于国际问题的首位，这是历史的正确方向，是建设性的、积极的，符合全人类的利益。“我参加了中阿改革发展论坛，我从与会的中国官员、学者身上深切感受到了中国保持开放包容、推动全球共同发展的决心和精神。”

赫尔米表示，几十年来，中国取得了惊人的发展和巨大的技术进步。“许多国家对与中国的合作充满热情。越来越多的国家认识到，与中国的合作是建设性的、富有成果的，符合各国的共同利益，这对全球经济复苏来说是不可或缺的。”

11月5日至10日，第五届中国国际进口博览会顺利举办。今年有超过145个国家、地区和国际组织参加了此次进博会，赫尔米预计未来这一数字还会增加。“进博会真正体现了互利共互赢的发展理念，是各国、国际企业、国际组织和广大国际商界促进消费增长、进一步挖掘市场潜力、推动市场多元化现代化发展的良好契机。”赫尔米认为，中国向世界传达了一个信息，即在平等互利、和平利用和包容发展的基础上加强与各国合作，实现共同发展。中国的持续开放，为全球可持续发展树立了榜样。

当前的世界已经是一个多极化的、开放的世界，这是任何人都无法阻挡的历史潮流。当前，埃及和中国正在稳步坚定地推进双边合作。赫尔米表示，中埃两国的合作前景是光明的，期待未来两国贸易能够实现跨越式增长和发展，在先进技术发展、人才培养等方面开展更加密切的合作。

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