人民网华盛顿11月23日电 （记者李志伟）中国常驻联合国代表团发布声明说，11月23日，正值第七十七届联合国大会各领域工作进入关键阶段之际，中国一次性向联合国缴纳2022至2023财年11个现役维和特派团此前授权期内的维和摊款。此前中国已全额缴清2022年联合国会费和国际刑庭余留机制摊款。作为联合国第二大会费及维和摊款国，安理会常任理事国和最大的发展中国家，中国一向积极履行对联合国财政义务，再次以实际行动体现了对联合国事业和多边主义的坚定支持，体现了大国的责任和担当。

声明说，坚持多边主义是国际社会广泛共识，加强联合国作用符合会员国普遍期待。中方始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国共产党于今年10月成功举行第二十次全国代表大会，就中国未来发展作出重要战略规划，重申中国积极倡导和践行真正的多边主义，积极参与全球治理体系改革和建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。

声明强调，联合国维和行动为消除冲突根源、维护当事国稳定、实现持久和平发挥着至关重要的作用。中国始终致力于政治解决热点问题，是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者，高度重视维和工作，是安理会常任理事国中的最大出兵国。中国支持联合国加强维和能力建设，促进维和人员安全，一直积极推动国际社会为此加大投入，采取行动。

声明指出，中国呼吁不断改善联合国财政状况并加强预算管理，支持联合国为应对全球挑战发挥更大作用。中国希望其他会员国特别是主要会费大国及时、足额缴纳会费和摊款，以实际行动作出表率，支持联合国发挥重要作用。

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