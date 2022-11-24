人民网里约热内卢11月23日电 （记者毕梦瀛）“足不出户，只需线上下单就有快递送货上门。”全球双11大促期间，在巴西圣保罗大学读书的索尼娅·佛哈斯收到了她梦寐以求的哈利·波特巫师袍。两天前在巴西潮牌Piticas网店下单，今天就由中国快递公司菜鸟送上门。

今年双11，在地球另一端的遥远国度巴西，也能享受快递物流的“中国速度”。

日前，菜鸟首次公布巴西3年发展规划。据了解，菜鸟将围绕本地物流配送、清关、分拨中心、智能快递柜等，深化本地组网运营，在巴西建立起覆盖全国26州1个联邦区1000多城的“国民级”快递物流品牌，为海外双11、黑五等大促发货和备货做好充分物流保障。

截至目前，菜鸟快递仓配网络已覆盖巴西全境，本地下单后平均2-3日送达，圣保罗等核心城市可实现隔日达甚至次日达。

“我们看好巴西电商的巨大发展潜力，也打通了两国跨境+本地的多元化物流解决方案，服务中巴两国卖家。”菜鸟国际出口负责人刘歆杨告诉记者，未来3年内，菜鸟计划在巴西部署9座分拨中心，覆盖重点东南7州并辐射全国；此外，3年内计划联合巴西邮政在Top10城市部署1000组智能快递柜，未来将成为服务于跨境包裹、同城配送、外卖跑腿的公共基础设施。

巴西是拉丁美洲最大的经济体之一，是互联网客户最多的拉美国家，也是全球第三大互联网市场，其80%国际包裹来自于中国。巴西全国电子商务协会发布的调查数据显示，相比2019年，巴西2021年电子商务平台销售额上升了74%。

记者了解到，菜鸟巴西圣保罗分拨中心也于近日正式投入使用，这是菜鸟在拉美自动化程度最高的分拨中心。菜鸟巴西分拨中心配置了中国的智能分拣设备，并采用了菜鸟自研的海外分拨系统，包裹分拣率可提升40%以上，配合无缝衔接的末端配送网络，受到巴西本土品牌的欢迎。

此外，菜鸟在墨西哥和智利也分别落地自动化分拨中心，分拣效率可提速一倍以上，与巴西共同撑起菜鸟拉美智慧物流网络。

“我们调研后发现，不少巴西企业受制于动则上亿的物流设备。而菜鸟精巧灵活、高性价比的物流自动化设备，结合了中国快递先进的运营经验，很受拉美本土企业青睐。”刘歆杨告诉记者。

刘歆杨说，最近双11、黑五与世界杯叠加引发了巴西当地线上购物风潮。国产无人机、投影仪、智能手环、世界杯球星模型、球衣等销量都实现70%以上增长，而国内消费者也被巴西蜂胶、咖啡圈粉。

记者了解到，菜鸟目前已与200多家巴西本地中小品牌商进行多轮沟通，计划开通巴西到中国的空运和海运线路，并对国内电商入驻规则、运营Tips、跨境物流、支付结款等方面进行系统培训，让中国消费者也能网购巴西优质的蜂胶、咖啡、坚果等特产。

“灵活、高效的中国电商平台和快递物流，对巴西品牌进入中国市场来说是个值得深入挖掘的机会。”中国社科院拉美所巴西研究中心执行主任周志伟表示，目前，中国—巴西贸易主要以大宗贸易为主。中国的快递物流可以打通并连接广大终端消费者，有利于带动巴西当地产业升级和经济提质提速。

截至目前，菜鸟每周8班包机往返于中国和巴西之间，让中国跨境商家包裹最快12天即可送至巴西消费者手中。菜鸟“5美元10日达”物流产品已覆盖全球20个国家，助力更多跨境商家“用一杯咖啡钱送全球”。

“巴西和中国双边贸易持续增长，两国关系日益密切，将为两国发展带来利好。”巴西出口投资促进局（Apex-Brasil）主席奥古斯托·佩斯塔纳表示，菜鸟在促进双边电子商务发展中起到重要作用。通过与菜鸟物流合作，更多巴西品牌可以更好把握中国市场的消费新机遇。

“菜鸟的数智物流技术与高效配送服务让我们大受震撼。我们的消费者网购几天就能送货上门，菜鸟智能快递柜为消费者提供更多收货选择。接下来，我们还将在中国到巴西进口方面与菜鸟展开合作，进一步提升供应链效率。”拉美最大的电影、剧集、动漫、游戏IP周边授权专营店Piticas首席执行官维尼修斯·罗塞蒂表示。

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