人民网华盛顿11月23日 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚访问位于犹他州普罗沃市的杨百翰大学，与该校1979年访华的“青年大使”艺术团团员共话友好往事。

秦刚表示，今天是一场中美友谊的聚会，杨百翰大学在中美交往史上有着独特地位，你们的艺术团是1979年两国建交后第一个访华的美国艺术团体。友谊让我们今天又在这里相聚。今天我们之间的友谊和美好回忆延续，我们有理由去展望更美好的未来。两国各界只有加强交往、相互理解、加深信任、构筑友谊，中美关系的大厦才能更加牢固。希望艺术团在不久的将来实现第32次访华，为增进两国人民相互了解和友谊谱写新的美好篇章。

1979年访华团团长兰迪说，与中国和中国人民之间不断延续的友谊已成为我们生命中最珍贵的部分。我们在中国有很多朋友，每次回到这片我们热爱的美丽土地都会受到热情欢迎。无论我们的世界发生了什么，无论中美关系遇到什么情况，人们总会记得彼此拥有的爱和友谊并珍视一生，我们也期待着下一次访问中国。

杨百翰大学国际事务助理副校长林格说，尽管两国关系起起伏伏，但我们与中国的友谊却始终如一。秦刚大使的到访就是例证，也让我们倍感荣幸。

同日，秦刚会见了杨百翰大学学术事务副校长里斯、国际事务副校长弗尔斯特，赞赏杨百翰大学长期坚持对华友好，推动其继续为增进两国教育人文交流做出更大贡献。

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