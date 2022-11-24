人民网华盛顿11月23日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚到访犹他州奥勒姆市的卡斯卡德小学，出席习近平主席致该校学生复信原件揭幕仪式。

卡斯卡德小学成立于1967年，是犹他州最早开展中文沉浸式教学的学校之一，全校一半以上学生从一年级至六年级学习中文。2020年春节前夕，卡斯卡德小学50名四年级学生每人制作了一张新年贺卡给习近平主席，表达对中国和中国文化的喜爱。2020年2月15日，习近平主席给同学们亲切复信。2020年3月，该校学生手绘海报并深情演唱改编歌曲《武汉加油，你笑起来真好看》为中国抗疫加油鼓劲，反响热烈。

在秦刚访问该校之际，卡斯卡德小学举行了习近平主席复信原件揭幕仪式。卡斯卡德小学校长约翰逊、犹他州教育厅双语教学专家鲍曼、中文教学主任里昂、当地学区总监法恩斯沃思和该校师生欢迎秦刚到访。秦刚与校长约翰逊共同为习近平主席复信原件揭幕，全场响起热烈掌声。随后，当年曾参与制作贺卡的两名学生分别用中英文朗读习近平主席复信内容。习近平主席在信中亲切鼓励孩子们继续努力学习中文，了解中国文化，为增进中美两国人民友谊作出贡献。

秦刚与该校师生进行了交流。秦刚鼓励学生们学好中文，成为中美两国友好的小使者，“更好了解中国人看待世界的方式，有助于各国人民相互了解，建立友谊”。秦刚向校长、学区负责人和老师详细了解学校开展中文教学课程设置、师资力量、教材使用、未来规划、实际需求等情况和建议，鼓励他们继续为中文教育和中美人文交流献策献力。

据了解，在犹他州，目前共有1.8万名小学至高中学生学习中文。

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