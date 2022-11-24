人民网罗马11月23日电 （记者谢亚宏）记者从匈塞铁路塞尔维亚段中方联营体获悉，国际知名认证机构里卡多（荷兰）评估机构日前为匈塞铁路塞尔维亚境内贝尔格莱德至诺维萨德段项目颁发了贝-诺段轨旁通信信号子系统、贝-旧段铁路基础设施子系统以及能源子系统TSI符合性认证证书。至此，贝-诺段项目通过了欧盟铁路互联互通技术（TSI）符合性认证，包括贝-旧、旧-诺段轨旁通信信号列控子系统、贝-旧段基础设施子系统和能源子系统的最终认证证书，标志着中国铁路在欧盟铁路项目认证方面取得突破，中国铁路关键产品设备及系统解决方案与TSI首次实现完全对接，对进一步落实“一带一路”倡议在欧洲地区发展具有重大意义。

作为我国首个与欧盟铁路互联互通技术规范对接的铁路项目，匈塞铁路贝-诺段面临认证条款繁多、过程复杂、人才储备不足等困难。项目成员单位全面分析各项关键问题和难点、强化人才队伍培养，建立了海外首个ETCS-2列控系统实验室，攻克了多项难题，最终获得了贝-诺段铁路全部项目的TSI认证，得到塞方的认可。

匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，为客货共线双线电气化铁路，由中国进出口银行与塞方共同融资。匈塞铁路全长341.7公里，塞尔维亚境内长183公里，设计时速200公里。其中，贝尔格莱德至诺维萨德段已于今年3月19日开通运营；诺维萨德至苏博蒂察边境段于今年7月1日开工建设。

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