新华社万象11月23日电（记者章建华）中国通过全球发展和南南合作基金同联合国世界粮食计划署合作向老挝提供粮食援助项目启动仪式，22日在老挝首都万象举行。

作为全球发展倡议在老挝落地的首个项目，中方将向世界粮食计划署及老挝教育和体育部国家校餐计划援助930吨大米和120吨鱼罐头，为老挝8个省1400多所小学超过13万名学生提供校餐，助力老挝基础教育发展和儿童营养保障。

中国驻老挝使馆首席馆员项方强参赞在致辞中说，中国领导人提出的全球发展倡议聚焦深化国际发展合作，致力解决发展中国家面临的最紧迫问题，是开放包容的全球公共产品。中方将同联合国等多边机构一道继续支持老挝可持续发展和民生保障，为全球发展合作事业作出贡献。

老挝教育和体育部部长普·辛马拉冯及世界粮食计划署驻老挝代表让·德尔巴尔在致辞中高度赞赏中国提出全球发展倡议，感谢全球发展和南南合作基金对老挝教育和减贫事业的支持，并期待在全球发展倡议框架下继续得到中方支持，结合联合国机构专业能力，共同为老挝减贫、教育等基础民生事业发展作出努力。

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