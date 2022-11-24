新华社明斯克11月23日电（记者鲁金博）中国驻白俄罗斯大使馆22日在白俄罗斯国立大学附属中学举办2021年-2022年“中国大使奖学金”颁奖仪式，80名白俄罗斯学生获此奖学金。

中国驻白俄罗斯大使谢小用在致辞中向获奖学生祝贺并指出，自2016年中国驻白使馆设立“中国大使奖学金”以来，已有228名成绩优异的白俄罗斯学生获得这份荣誉。奖学金的设立激发了白俄罗斯学生学习中文的热情，助力他们实现人生价值和梦想，也为中白关系发展播下希望的种子。他鼓励同学们为两国互利合作和传统友好世代相传贡献力量。

白俄罗斯教育部副部长鲁德表示，“中国大使奖学金”颁奖仪式的举行不仅是对中文优秀的白俄罗斯学生的鼓励，也体现了两国教育领域合作关系的高水平。白方高度重视在国内推广中文学习并为此制定了教学战略计划。目前，白俄罗斯已有35所中学和11所高校开展了中文教学。

获得奖学金的学生们纷纷表示将努力学好中文，争做白中友好使者，为两国深化各领域合作贡献力量。

当天，谢小用还为10所获得2022年中文教学工作示范学校荣誉称号的白俄罗斯学校校长颁发证书和奖品。颁奖仪式期间还穿插了中白两国学生表演的中国武术、民乐和传统舞蹈等。

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