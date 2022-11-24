本报记者 马 菲

从11月24日起，韩国将进一步扩大一次性用品的限制使用范围，大幅增加咖啡店和便利店等营业场所禁止使用的一次性用品的种类，韩国环境部还为此设立为期一年的执行过渡期。

根据韩国环境部不久前公布的一份资料，近5年来，韩国主要连锁咖啡店和快餐店年均使用8.7亿个一次性杯子，但回收率不到30%。受新冠肺炎疫情影响，连锁店的一次性杯子使用量进一步上升，去年超过10亿个。韩国政府为此不断加大对一次性用品使用的限制力度。自今年4月1日起，韩国政府出台政策，禁止全国咖啡店、餐厅等餐饮服务门店向堂食顾客提供杯子、盘子、筷子等一次性用品，范围包括18个品类。

韩国各地方政府不遗余力促进绿色消费，减少一次性用品的使用。去年11月起，首尔市政府与20多家咖啡店携手，共同打造无一次性杯子门店。消费者在这些咖啡店打包饮品时，只能使用可重复使用的杯子，并额外支付押金。消费者将用完的杯子返还至店内专门设立的回收设备后，即可拿回押金。返还的杯子由专业洗涤企业进行回收、清洗、消毒等，实行严格的卫生管理，然后重新供应给咖啡店。首尔市政府计划今年进一步扩大参与该项目的咖啡店数量，倡导首尔市内咖啡连锁店全面使用可重复使用的杯子。

为响应政府号召，济州岛一家名为“蓝色杯”的公益创业企业还推出了共享保温杯服务。“用‘蓝色杯’开启济州环保之旅吧！”在济州国际机场到达大厅的一家咖啡店前，一块蓝色标语牌十分引人注目。咖啡店内的消毒柜中整齐摆放着一排排蓝色共享保温杯，游客只需用韩国的即时通信软件扫码，便可在7天内免费使用。济州岛内已有42家咖啡店提供租借和退还共享保温杯服务，并为使用共享保温杯购买饮料的游客提供不同程度的优惠。

“我们希望通过共享保温杯传递环保理念，让来济州岛的游客积极践行绿色消费。”“蓝色杯”企业负责人韩静姬介绍，为了保证共享保温杯的卫生，保温杯采用便于清洗的无死角设计，企业会对回收的保温杯进行清洗和消毒，之后再发放给合作的咖啡店，杯子被租借前一直存放在消毒柜中。

韩国环境部表示，自今年12月2日起将把济州道和世宗市作为试点，针对门店数量超过100家的各类连锁品牌店实施一次性杯保证金制度，提高一次性杯子的回收率。届时，消费者在相关连锁店购买饮品时，如使用一次性杯子，需额外缴纳每杯300韩元（1美元约合1350韩元）的押金，待杯子回收后退还押金。为了方便消费者返还杯子，政府将在公共场所额外设置一次性杯子无人回收机。

（本报首尔11月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 14 版）

(责编：袁勃、胡永秋)