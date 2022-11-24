本报记者 黄培昭

根据苏伊士运河管理局的最新统计，今年下半年以来，苏伊士运河过河船只数量继续攀升，8月通行费收入达7.45亿美元，创月度最高纪录。在截至今年6月30日的上一财政年度内，苏伊士运河通行费总收入达70亿美元，刷新收入纪录。

苏伊士运河连接地中海和红海，是亚洲和欧洲之间最短的海上航线，也是从大西洋到印度洋的最快通道。全球大约12%的贸易都要经过苏伊士运河完成。苏伊士运河也是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。自去年发生“长赐”号重型货轮搁浅事件后，埃及全力提升苏伊士运河管理水平，加强运河建设运营，以进一步发展航运业，增加运河收入。

加宽水道、升级扩建是埃及政府采取的一项重要措施。在“长赐”号搁浅事件后，埃及持续拓宽和延长苏伊士运河水道。苏伊士运河管理局今年初表示，计划将运河双向航道再延长10公里，并将一段长约30公里的航道拓宽加深。扩建工程耗资近2亿美元，预计明年夏天竣工，完工后苏伊士运河的通航效能将增加约30%。

苏伊士运河管理局不断强化对员工有针对性的培训和管理。例如，在加强预警工作方面，专门指派专业人员24小时不间断关注气象变化，如遇大雾天气，事先发出预警和提醒，并增派比平时更多的引航船和领航手，对货轮进行导引。另据报道，苏伊士运河经济区将从2023年第一季度开始，为过往船舶提供包括加油和餐饮在内的新服务。埃及天然气控股公司正在推进与挪威两家公司的合作，通过使用加油船为等待通过苏伊士运河的来往船只提供加油服务。

埃及政府还计划更新升级苏伊士运河沿岸基础设施。近期，苏伊士运河经济区与科威特基础设施和供应链服务提供商亚致力公司签署合同，将投资6000万美元，在苏伊士运河附近的艾因苏赫纳港和塞得港建立两个10万平方米的物流和海关中心。苏伊士运河经济区负责人表示，该项目旨在将运河打造成一个全球物流中心，进一步改善货物和商品流动，为各国投资者带来更多便利。

今年以来，埃及政府已3次调高苏伊士运河通行费，涨幅从5%到10%不等。苏伊士运河管理局近日宣布，由于全球通胀率飙升、能源价格上涨，导致苏伊士运河航道的运营、维护和海上服务成本增高，从明年1月1日起，将再次上调苏伊士运河的通行费，对运输石油和石油产品的巨型油轮加收15%的费用，对运输干散货的船只上浮10%的费用。苏伊士运河管理局称，在上调通行费后，运河收入预计每年将增加7亿美元。当地媒体称，苏伊士运河收入增加有利于改善埃及经济状况，但也应及时关注运河通行费上涨对于全球和地区航运业、供应链的影响。

（本报开罗11月23日电）

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 14 版）

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