张茉楠

今年以来，随着美元进入加息周期，美元指数一度突破110大关，创下20年新高。欧元、英镑、日元、韩元等非美主要货币大幅贬值。据国际清算银行统计，目前美元对包括发达国家和新兴市场国家在内的多种货币的名义有效汇率处于自1994年数据发布以来的最高水平。

回溯美元历史，美元周期性波动往往导致全球汇率市场剧烈波动，进而影响各国宏观经济和金融体系的稳定性，甚至导致国际金融危机频发，美元则借此收割他国财富。强势美元周期往往还与“美元化”走强同时出现。然而不同以往的是，本轮强势美元周期内，并未呈现“美元化”明显走强，反而是“去美元化”势头日益强劲。数据显示，全球美债储备近两年来持续下滑，在今年6月已跌至2020年10月以来最低水平。沙特自2020年2月至今年5月已累计抛售697亿美债，抛售比例高达近38%，这对于石油美元的影响十分深远。

事实上，近年来，美元滥用“过度特权”、周期性收割世界财富、频繁举起金融制裁大棒，不仅加剧世界经济风险，也严重侵蚀其国际信誉。美元霸权虽仍强势，但根基正在动摇。

国际替代性贸易结算体系正从构想变为现实。近年来，为绕开被美国控制的国际结算系统SWIFT，规避政治风险，众多经济体正在或已经开发了独立支付系统。2019年1月，德、法、英等国宣布与伊朗建立开展贸易的专项机制“贸易交换支持工具”（INSTEX），旨在绕过美国制裁，与伊朗进行非美元交易。2014年克里米亚危机后，俄罗斯开始建立自己的金融信息传输系统（SPFS），以作为SWIFT的替代方案。目前已有来自12个国家的70家银行接入SPFS系统。

国际储备货币“去美元化”进程进一步加快。今年，以色列首次将加元、澳元、日元和人民币纳入其外汇储备，同时将减持美元和欧元，以使其外汇储备多样化。巴西央行3月底公布的报告显示，过去一年来，美元在巴西外汇储备中的占比从86.03%降至80.34%，欧元占比从7.85%降至5.04%，人民币占比则从1.21%升至4.99%，成为其第三大外汇资产。

世界需要更加公平、多元化的国际货币和支付体系，“去美元化”进程在深度和广度上都加速展开。随着新兴货币国际化进程的推进，多极化的国际货币体系在一定程度上能够制约美元的“过度特权”。同时，国际替代性贸易结算体系的建立，也壮大了抗衡美元霸权的力量，有利于促进国际货币体系朝着多极化的方向均衡发展。

（作者为中国国际经济交流中心美欧研究部副部长、研究员）

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 14 版）

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