据新华社达卡11月23日电 （记者刘春涛）由中国资金支持、中国企业承建的孟加拉国政府基础网络三期项目22日在孟加拉国首都达卡举行竣工仪式。

该项目是孟加拉国政府“数字孟加拉国”战略重要组成部分，在一期和二期项目基础上，将网络延伸至最基层的2600多个行政单元，覆盖全国62%的地区和人口，将“信息高速公路”从首都铺至全国各地，惠及约1亿民众。项目使用中国进出口银行优惠贷款，总承包商为中铁国际集团有限公司（中铁国际），主要分包商为华为技术有限公司。

孟加拉国外长莫门表示，该项目是建设“数字孟加拉国”的重要项目之一。“在实施这一重大基础设施项目时，我们的友好国家中国给予了我们巨大帮助。”

中国驻孟加拉国大使李极明表示，中孟在信息通信技术相关领域的成功合作，有助于“数字丝绸之路”和“数字孟加拉国”的进一步融合，造福两国人民。中国作为孟加拉国的好朋友和战略伙伴，将同孟方一起共同探索更多高端产业合作机会，推动两国高质量共建“一带一路”。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 03 版）

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