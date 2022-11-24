本报记者 曲 颂 沈小晓

“经济全球化遭遇逆风，世界经济面临衰退风险，大家日子都不好过，发展中国家首当其冲。我们要比以往任何时候都更加重视发展问题。”

在二十国集团（G20）领导人第十七次峰会第一阶段会议上，习近平主席强调要推动更有韧性的全球发展，为推动全球复苏与可持续发展描绘前景、指明方向，彰显中国智慧、中国担当。

增强全球产业链供应链韧性和稳定性

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。

推动更有韧性的全球发展，要比以往任何时候都更加重视发展问题，要建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布认为，全人类命运与共，各国应展现智慧与担当，共同构建一个更可持续、更具包容性和韧性的世界。“未来几年，我们将看到供应链的调整、深刻的能源转型、增强经济韧性的相关举措……如果每个国家只追求自己的利益，就会出现大规模的去全球化风险，最终我们的境况只会变得更差。”

当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，制造业加速转型升级、向全球产业链高端迈进。党的二十大报告提出，要“增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。推动更有韧性的全球发展，中国既面向世界真诚分享经验技术，也积极倡议与各方深化合作。

增强全球产业链供应链韧性和稳定性是助力各国经济复苏、畅通世界经济运行脉络、增进人类社会福祉的重要保障。今年，中方同印度尼西亚、塞尔维亚等6个伙伴国一道发起“构建稳定和富有韧性的产业链供应链国际合作倡议”；截至10月底，中欧班列今年累计开行突破1.4万列；西部陆海新通道海铁联运班列累计开行2万列；截至11月7日，中老铁路累计运输货物突破1000万吨；海南自贸港开通首条非洲远洋集装箱航线……中国生产的生活必需品和生产资料及时运往各国，为保障全球产业链供应链畅通创造条件。

塞尔维亚国际政治经济研究所副所长伊沃娜·拉杰瓦茨表示，中国为帮助其他国家克服疫情影响、为世界经济复苏提供了动力。

全球发展离不开和平稳定的国际环境。在本次G20峰会上，习近平主席强调，提出全球安全倡议，目的是同大家一道，弘扬联合国宪章精神，本着安全不可分割原则，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导通过谈判消弭冲突，通过协商化解争端，支持一切有利于和平解决危机的努力。

韩国全球战略合作研究院院长黄载皓认为，唯有团结合作、携手发展才是克服危机的正确方向。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议与构建人类命运共同体理念一脉相承，致力于增进全人类福祉，推动各国共同发展进步，创造安全稳定的地区和国际环境，将为处于变局中的世界注入更多确定性。

加快绿色转型，促进可持续发展

一直以来，中国致力于世界经济健康发展。“全球贸易、数字经济、绿色转型、反腐败是促进全球发展的重要因素。”在本次G20峰会上，习近平主席为促进世界经济可持续增长指明方向。

中国主办G20杭州峰会期间，首次把数字经济纳入G20议程，提出创新发展方式、挖掘增长动能。在G20巴厘岛峰会上，中方提出《二十国集团数字创新合作行动计划》，旨在推动数字技术创新应用，实现创新成果普惠共享。印尼经济统筹部部长艾尔朗加·哈尔塔托说，习近平主席希望各方激发数字合作活力，让数字经济发展成果造福各国人民，印尼对此十分认同。印尼是东南亚领先的数字经济市场，印尼和中国在数字经济方面具有合作潜力。

从2016年首次将绿色金融引入G20议程，到2021年与各国共同制定二十国集团可持续金融路线图，中国为引导国际市场资金支持应对气候变化提供重要指引。在G20巴厘岛峰会上，中方强调：“应对气候变化挑战、向绿色低碳发展转型，必须本着共同但有区别的责任原则，在资金、技术、能力建设等方面为发展中国家提供支持，积极开展绿色金融合作。”

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托表示，近年来，中国帮助阿根廷、巴西、智利等国建设了一系列风电、水电、光伏电站项目，利用技术、资金、人员等优势助力拉美地区向更加清洁、更加绿色的能源过渡，加快社会和经济的绿色转型，促进可持续发展。

沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰评价，中国在G20巴厘岛峰会上再次向世界传递信息，即我们需要共同发展、共同繁荣。“中国为面临严峻挑战的世界提供了出色的解决方案，有助于在全球发展遭遇突出困难的当下，推动国际社会共同落实联合国2030年可持续发展议程，共同推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。”

让发展成果更多更公平惠及每一个国家、每一个人

“我们要建设全球经济复苏伙伴关系，坚持发展优先、以人民为中心，始终想着发展中国家的难处，照顾发展中国家关切。”“共同复苏、强劲复苏”的合作愿景，传递了G20支持发展中国家发展、避免世界经济分化和不平衡复苏的重要信号。

“让发展成果更多更公平惠及每一个国家、每一个人。”习近平主席强调，在这方面，各国应该说到做到，多晒成绩单，而不是喊口号。

从推动建设全球经济复苏伙伴关系，到提升疫苗、药物、诊疗手段在发展中国家的可及性和可负担性；从创设全球发展和南南合作基金、加大对中国—联合国和平与发展基金投入，到全面落实二十国集团缓债倡议，中国以实际行动践行着“各国共同发展才是真发展”。

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖认为，无论是在党的二十大报告里，还是在国际多边舞台上，中国始终强调将广大发展中国家嵌入经济全球化进程。同时，中国持续关注发展中国家应有的发展权益，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，提升发展中国家在国际体系中的话语权。

G20巴厘岛峰会上，中国表示支持非洲联盟加入G20。对此，非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼感慨，在具有关键决策作用的国际场合，非洲国家需要发出自己的声音。中国支持非盟加入G20的立场彰显了非中之间的深情厚谊和中国对非洲国家的一贯支持。印尼国会前议长马祖基认为，中国是推动全球发展的重要力量，正帮助发展中国家在国际舞台上发出更加强有力的声音。

以中国式现代化推动人类整体进步，以中国新发展为世界带来新机遇，为动荡的世界提供更多稳定性和确定性。土耳其爱国党主席佩林切克说，中国为促进发展中国家间的合作作出重大贡献，有效地维护了多边主义，展现了负责任大国的担当。

《 人民日报 》（ 2022年11月24日 03 版）

(责编：袁勃、胡永秋)