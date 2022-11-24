本报记者 周姝芸

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近日，启德教育在北京发布《2022中国学生研究生留学白皮书》（以下简称白皮书）。白皮书调研数据显示，超三成中国学子在硕士研究生申请阶段希望“转专业”。对中国学子来说，有哪些途径可以实现“转专业”？本报记者对话了行业专家和几名有此经历的中国学子，听听他们怎么说。

提前选修相关课程

白皮书显示，申请转专业的学子意向就读的学科主要为商科与经济学、人文社科、理工科。其中，“更好就业”“追随兴趣”是这些学生决定转专业的主要原因。

吴洋是一名英语专业的本科生，今年他申请了出国读研的项目，并拿到了英国高校金融投资专业的录取信。吴洋说：“之所以换专业，主要是从职业发展的角度考虑，商科类专业毕业生的就业面更广。此外，我想要从事金融行业的风险管理、投融资等工作，转专业符合我的职业规划。”

为了申请到新专业的项目，吴洋早早就开始了准备。“我大一时就有了学金融的想法，由于就读的是财经院校，利用校内资源我选修了许多商科类课程。大学期间，除了在本专业课上花功夫，我还学了金融数学、微宏观经济学、计量经济学等课程，并取得了不错的成绩，这些课程在我申请研究生项目时加分不少。”

“在转专业申请时，学生如果在本科期间上过相关专业课程能增强竞争力。”启德留学北京分公司英国项目经理毋萌在接受本报记者采访时说，“商科专业包含的范围较广，如会计、金融、管理、市场等。其中一些专业还有较细分支，例如金融类专业有金融银行、金融风险、金融房地产等，这些分支专业对学生本科课程的匹配度更为看重，建议学生本科时选修相关课程或者辅修第二学位，在申请时能展现相应的学术背景和学习能力。”

热爱所转专业是加分项

除了选修相关课程，吴洋也利用课外时间参加金融行业的实习。吴洋说：“我在证券公司、外资银行的相关岗位实习过，并将经历写进了申请文书。在我看来，向招生官说明实习的过程与收获能展现出我对转专业的认真思考。”

对此，托普仕国际教育业务总监李开会补充说：“实习和项目经历是申请学生的软实力体现，学校通过此类经历考查学生是否具备专业学习能力以及对行业的理解。以申请金融工程专业为例，如果申请学生在校做过科研项目，或在证券公司量化岗位有实习经历，则能展现自己在编程、数学建模等方面的实力，这正是该专业看重的能力特点，可以助力学生在申请中脱颖而出。”

黄纬本科时学习数学，毕业时跨专业申请到了计算机专业的研究生项目。“我在申请文书里陈述了为转专业做出的努力，包括选修编程课程、在互联网行业实习以及在学校参加过机器人大赛等，我认为这些经历对拿到录取有很大帮助。”黄纬说。

对此，毋萌解释道：“与文科、商科类专业相比，跨申理工科专业难度较大。以申请英国院校为例，理科专业如数学、物理、化学等希望学生本科专业对口，想转入难度相当大；而如计算机、电气工程、机械工程等工科专业，转入难度相对小，但要求学生本科学过数学、物理等基础课程。除此之外，最好有其他材料可以佐证学生的专业学习能力，例如科研项目、实验经历、技能竞赛等，都是工科专业看重的方面。在招生官看来，学生对专业的热爱是加分项。”

交叉专业成新选择

近年来，交叉学科专业正受到越来越多转专业学生的关注。交叉学科指两个或多个不同专业交融，比如计算机金融、生物统计、文化产业管理等。交叉学科往往对学生的本科背景较为包容，且着力培养学生的复合技能，拓宽学生的就业范围和求职竞争力。

卢晓安本科学习计算机科学，研究生时成功申请到了伦敦国王学院的计算机金融专业，这是一门计算机科学与金融的交叉学科。

“刚上大学时我还没有清晰的职业规划，后来逐渐对金融行业产生了兴趣。据我所知，金融行业逐渐实现数字化转型，加大了对技术领域的投入。以量化交易员为例，既要对计算机科学有一定的理解，还要了解量化投资的知识，因此学习计算机金融交叉专业能让我在就业时具备更强的竞争力。”卢晓安说。

为了达到申请目标，卢晓安做了不少准备。她说：“本科时我选修了部分金融专业的课程，暑假时我去了券商研究所、期货公司实习，寒假则用来准备雅思考试。此外，我在学校参加了商业竞赛，也数次拿到奖学金。通过提升个人实力，最后我幸运地申请到了心仪的项目。我认为有数理基础、编程能力的理工科学生转到商科专业相对更有竞争力，不少专业对这类学生表现出偏爱。”

“由于不少海外院校的交叉专业对申请者的背景要求相对宽松，交叉专业逐渐受到转专业学生的青睐。”毋萌说，“例如英国爱丁堡大学纯商科专业对申请学生的本科院校有一定要求，但其商科类交叉专业放宽了限制。因此这也是跨专业出国读研的一条途径。”

(责编：袁勃、胡永秋)