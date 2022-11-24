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美国高科技企业出现裁员潮

吴晓凌
2022年11月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　美国高科技行业持续近20年的高速发展似乎在2022年戛然而止：不少企业业绩低迷，股价暴跌，公司裁员人数动辄成千上万，占员工比例高达两位数。

　　业内人士指出，美国高科技企业扎堆裁员并非偶然，原因既包括外部大环境的多重不利因素，也离不开企业对发展前景的严重误判。

　　裁员浪潮来袭

　　据美国企业服务数据库公司Crunchbase统计，截至2022年11月中旬，美国科技行业今年已有超过6.7万名员工在大规模裁员中被解雇。不少尚未裁员的公司也纷纷停止招聘或缩减招聘规模。

　　亚马逊公司是近期宣布大幅裁员的科技巨头之一。公司负责设备和服务的高级副总裁戴夫·林普11月16日确认，该公司已开始裁员，但未透露具体人数。多家美国媒体此前报道，亚马逊裁员规模可能达到1万人。

　　社交媒体平台脸书的母公司“元”公司不久前宣布，为应对收益下滑及行业困境，将裁员1.1万人，约占员工总数的13%。

　　美国企业家埃隆·马斯克完成对社交媒体平台推特的收购后，于11月初启动裁员计划，裁员比例将近50%，约3700人，以期改善推特面临的亏损和债务问题。

　　美国网约车企业利夫特、加密货币交换平台“比特币基地”公司、在线支付服务商Stripe公司、“阅后即焚”应用程序的母公司Snap等近期也宣布裁员10%至20%不等。

　　外部环境恶化

　　业内人士指出，美国高科技企业出现裁员潮内外因兼具。经济形势不佳、能源价格上涨、美元急剧升值、政府政策“反噬”等都是导致企业大规模裁员的外部原因。

　　人们对经济衰退的预期降低了消费需求，广告投放随之减少，这使很多严重依赖广告收入的科技公司遭受沉重打击。能源成本上涨、美元汇率波动等也让不少企业感到寒意。

　　英特尔公司首席执行官帕特·格尔辛格近日表示，由于能源成本高企以及俄乌冲突导致欧洲经济震动等原因，英特尔公司下调了全年销售前景。“在要步入下一年之际，我们仍要遭受经济逆风。”

　　“字母表”公司首席财务官露丝·波拉特坦言，美元升值影响在10月至12月将进一步扩大。微软公司也表示，美元升值所致收益减少将在10月至12月持续下去。

　　此外，美国政府以行政手段无端制裁商业企业，试图阻隔高科技企业间正常的国际商业合作，也给美国企业带来深远而持续的负面影响。

　　内部决策失误

　　有分析人士指出，造成美国企业裁员的内部因素同样不容忽视。一些高科技企业，尤其是互联网公司高估了新冠肺炎疫情带来的业绩和股价增长，招聘员工数量超过了实际需要。

　　以解雇了2800名员工的健身器械和媒体公司派乐腾为例，其主要产品是联网的室内固定脚踏车和跑步机，用户可远程参加付费课程。疫情缓和后，人们开始回归户外活动和线下消费，对家庭健身应用的需求下滑，派乐腾短时间内损失了90%以上的市值。

　　“元”公司首席执行官马克·扎克伯格的“坦白”很有代表性。“新冠肺炎疫情之初，世界迅速转向线上，电子商务激增带来巨大的收入增长。许多人预测，这将是一种永久性的加速，即便疫情结束后也将继续。我也这么认为，所以我决定大幅增加投资。不幸的是，事情并没有像我预期的那样发展。电子商务恢复了以前的趋势，而且宏观经济下行、竞争加剧、广告业务下降导致收入远低预期。”他说，“我错了，我对此负责。”

　　（据新华社电）

(责编：袁勃、胡永秋)

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