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美国弗吉尼亚州沃尔玛超市枪击事件造成6死4伤

2022年11月24日05:07 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月23日电（记者孙丁）美国东部弗吉尼亚州切萨皮克市警方23日说，日前发生在该市一家沃尔玛超市的枪击事件造成6人死亡，另有4人受伤，枪手自杀。

　　据通报，切萨皮克市警方当地时间22日晚10时12分接到报警电话，警察抵达现场后发现数人死伤，随后展开调查。调查人员认为枪手行凶后使用手枪自杀。另据美国媒体报道，枪手是该超市夜班经理，其作案动机尚不清楚，调查工作仍在进行中。

　　美国即将迎来传统节日感恩节。美国总统拜登23日发表声明说，因为又一起可怕冷血的暴力行径，美国更多家庭感恩节餐桌旁将出现空座。拜登还谈及他今年早些时候签署的一项“枪支改革”法案，但强调“这远远不够”，必须采取更大行动。

　　这是弗吉尼亚州本月发生的第二起严重枪击事件。13日晚，弗吉尼亚大学位于夏洛茨维尔市的主校区遭枪手袭击，造成3人死亡、2人受伤。此外，美国科罗拉多州科罗拉多斯普林斯市的一家夜店19日深夜发生枪击事件，造成5人死亡、19人受伤。

　　美国网站“枪支暴力档案”最新数据显示，美国今年已发生607起造成至少4人死伤的严重枪击事件，近4万人因枪支暴力失去生命。

(责编：袁勃、胡永秋)

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