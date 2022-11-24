新华社联合国11月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日说，中方将继续积极参与安理会1267委员会、反恐委员会和1540委员会工作，推进国际反恐合作，完善国际防扩散体系，为维护世界和平与稳定作出新的贡献。

安理会当天举行反恐及相关机构联合通报会。结合三个委员会负责人的通报情况，耿爽阐述中方看法。

耿爽表示，1267委员会是联合国及安理会的重要反恐制裁机制。委员会监测小组密切跟踪恐怖威胁，发布的报告为委员会工作提供了重要参考，为全球反恐合作提供了重要支撑，中方对此表示赞赏。中方高度重视委员会列名、豁免、除名工作，认为相关工作应以确凿事实为依据，以广泛共识为基础，维护制裁机制权威性和有效性。委员会成员应遵守保密原则，避免泄露内部信息，对委员会工作造成干扰。

耿爽说，反恐委员会通过国别访问、研讨交流等多种方式，继续帮助会员国落实安理会反恐决议，并针对全球反恐的趋势和动向，就网络反恐、恐怖主义滥用新兴技术等加强信息交流。目前反恐委员会的授权更加广泛，但不应偏离打击和预防恐怖主义的核心授权。反恐委员会应优化资源配置，聚焦关键问题，将工作重心和资源向支持非洲和发展中国家加强能力建设倾斜。

耿爽说，2004年通过的第1540号决议，是安理会首个专门的防扩散决议，也是国际防扩散努力的重要支柱。中方深入参与决议全面审议工作，支持以全面审议为契机，完善并加强决议执行机制。中方认为，1540委员会应继续坚持会员国主导地位，支持发展中国家加强防扩散能力建设，提升援助项目的针对性、有效性，推进与相关机构和组织的沟通合作，提高决议执行与委员会工作的透明度。联合国大会裁军与国际安全委员会最近通过“在国际安全领域促进和平利用国际合作”决议，决议明确表示，为了和平目的利用科技并开展国际合作是各国不可剥夺的权利，各国应平衡处理防扩散与和平利用的关系。这一决议对1540委员会开展工作提供了重要参考。

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