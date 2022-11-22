新华社重庆11月22日电 中俄人文合作委员会第二十三次会议于22日通过视频连线方式召开，国务院副总理孙春兰与俄罗斯副总理戈利科娃共同出席。

双方充分肯定过去五年中俄人文合作取得的丰硕成果，先后举办了以地方合作、科技创新、体育交流为主题的三个国家年，累计开展各类活动近2000项，双方合作办学机构和项目增加到116个，建成联合实验室、研究中心80个，各领域合作持续深化。双方高度评价日益深入的人文合作对中俄关系的积极作用和深远意义，共同表示要在习近平主席和普京总统的战略引领下，推动中俄人文合作迈向更高水平。

孙春兰介绍了中国共产党第二十次全国代表大会的情况。她指出，人文交流在中俄关系发展中具有基础性、先导性、持久性的作用，要坚持落实好各领域合作共识，创新机制和方式，推进人文合作走深走实，为促进中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

戈利科娃表示，愿同中方一道，继续发挥体育交流主题年的带动作用，深化各领域务实合作，携手打造双边人文交流的典范，促进中俄友好薪火相传，不断巩固两国关系社会民意基础。

会议期间，两国副总理共同见证了有关领域合作协议的签署。

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