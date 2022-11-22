新华社墨西哥城11月22日电（记者朱雨博）帕拉马里博消息：苏里南总统单多吉21日说，中国通过先进农业技术培育了高产量、高质量农产品，与中国在农业领域的合作对苏里南而言至关重要。

中国援苏里南农业技术合作中心技术援助项目（第一期）开工仪式当天在该国萨拉马卡区举行。单多吉在开工仪式上感谢中方援助并表示，在气候变化日益威胁农业生产背景下，农业技术发展对确保粮食安全的意义愈发明显。苏方期待在中方帮助下，提升苏当地农业种植水平，并在未来继续加深与中方农业产业链合作。

中国驻苏里南大使韩镜在仪式上表示，这是自今年5月中国援助苏里南农业机械物资交接后，一年内两国政府间第二个顺利实施的农业领域重要合作项目。中苏在农业发展和粮食安全方面具有高度共识。未来，中方愿与苏方一道，在“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下，继续推动农业及各领域务实合作走深走实。

据该项目实施方湖南廪实农业服务有限责任公司项目组长刘德军介绍，该项目计划举办10期集中培训班，培训总人数达300人以上。其中第一期共派遣10名专家赴苏，开展农作物引种、选育、繁育、栽培等试验以及农业技术培训与推广。

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