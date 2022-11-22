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外交部发言人：美方应认真倾听理性声音

2022年11月22日19:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月22日电（记者王宾）外交部发言人赵立坚22日表示，中美经贸关系的本质是互惠互利，美方应该认真倾听理性声音，放弃零和思维，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国前财长萨默斯表示，美国应该专注于建立自身的经济优势，而非攻击中国。此外，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界银行前首席经济学家戈德伯格等人士近日也呼吁美反思对华经济战。请问发言人对此有何评论？

　　赵立坚说，国际社会有识之士已经不止一次地就中美关系发出理性声音。“这再次表明，合则两利、斗则俱伤是中美关系发展的铁律。”

　　他指出，中美经贸关系的本质是互惠互利。打贸易战、科技战，人为“筑墙设垒”，强推“脱钩断链”，完全违反市场经济原则，破坏国际贸易规则，只会损人不利己。

　　赵立坚表示，美方应该认真倾听理性声音，放弃零和思维，停止泛化国家安全概念，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化。“中方愿同美方一道努力，落实中美两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，推动中美关系重返健康稳定发展轨道。”

(责编：刘洁妍、杨牧)

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