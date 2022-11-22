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通讯：伊朗大学生通过图片展感受“可敬又可爱”的中国

2022年11月22日16:49 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰11月22日电 通讯：伊朗大学生通过图片展感受“可敬又可爱”的中国

　　新华社记者高文成

　　“自动驾驶在中国已经得到大范围推广了吗？”“目前还在北京等大城市的划定区域内进行实验，相信未来应用范围会越来越广。”这是21日在中国驻伊朗大使馆的《新时代中国的非凡十年》图片展上，前来参观的当地学生同中国大使常华之间的一问一答。

　　伊朗德黑兰大学孔子学院师生30多人应邀到中国使馆做客。中国驻伊朗大使常华带领师生们参观展览，并详细介绍中国共产党团结带领中国人民取得的伟大成就。

　　伊朗顶尖学府汉语专业的学生们神情专注、边走边问。当学生们走到一张展示城市高楼间汽车行进的图片时，他们第一眼并未看出玄机，常华指着图中的汽车说，这些是自动驾驶汽车。随后，学生们注意到图片说明：“中国自动驾驶和智能汽车产业发展迅速，实现了从技术研发到应用的全面落地，为方便生产生活提供了有利条件。图为北京市高级别自动驾驶示范区道路上的自动驾驶汽车。”

　　让汉语专业三年级学生穆比娜·莫拉德哈尼印象最为深刻的，是一张展示迁徙中酣睡的野象群的图片。她从图片说明中了解到，2020年3月，云南西双版纳国家级自然保护区的17头亚洲象集体北迁。在历时十几个月的迁徙中，象群所到之处，人们悄然避让。

　　这群亚洲象的故事，莫拉德哈尼此前通过新闻报道等渠道有所了解，但亚洲象迁徙路线上的中国民众给亚洲象“让路”，这是她从这次图片展中获得的最新细节，让她对中国在保护野生动物方面有了更全面的认识。

　　她告诉记者，如果中国的繁荣发展让人感到可敬，那么这群亚洲象的故事展现出中国“可爱的一面”。

　　来参观的学生中，今年31岁的塞佩赫尔·弗拉德尼亚年纪最大。他此前已经取得了经济学学士学位，并在银行工作过。社会阅历更加丰富的他一边参观图片展，一边探寻值得伊朗借鉴的中国发展经验。

　　“中国在过去十年间在很多领域都发挥了非常关键的全球影响力，形成了很多值得发展中国家学习的经验。伊朗民众对中国的最新发展很感兴趣，伊朗需要和中国加强联系，借鉴中国的具体发展策略。”他说，学习中文可以更好实现自身价值，和中国民众加强交流。

　　德黑兰大学孔子学院中方院长李玫说，当地学生非常珍视这次参观活动，“相较于从课本中认识中国，参观图片展并同中国大使当面交流，更能让学生们直观地了解中国的最新面貌，同时激发他们学习中文的更大热情”。

(责编：刘洁妍、崔越)

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