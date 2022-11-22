人民网北京11月22日电 （记者贾文婷）中国社会科学院日本研究所、全国日本经济学会与社会科学文献出版社共同主办的“《日本经济蓝皮书（2022）》新闻发布会暨日本经济形势学术研讨会”11月22日在京举行。

中国社会科学院日本研究所党委书记闫坤主持发布会。她表示，2022年版《日本经济蓝皮书》以“日本的‘三农’问题与‘乡村振兴’”为主题，日本在乡村振兴方面有着丰富的经验，如“一村一品”、建设“田园城市”、“地方创生”等经验很值得借鉴，当然也有许多教训值得汲取。党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴，坚持农业农村优先发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设农业强国。日本经济蓝皮书的这一选题，契合我国经济社会发展的战略方向，也将为读者进一步深入客观了解日本发挥积极的作用。

中国社会科学院日本研究所党委书记闫坤。主办方供图

中国社会科学院日本研究所所长杨伯江和社会科学文献出版社总编辑杨群出席发布会并致辞。杨伯江在致辞中指出，值此中日邦交正常化50周年之际，《日本经济蓝皮书（2022）》的出版非常及时，尤显重要，将对进一步推进中日经贸关系发展、加深对日本经济的理解起到积极推动作用。11月17日，中日领导人在时隔近三年后首次实现面对面会晤，并就稳定和发展两国关系达成五点共识，明确了“构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系”发展目标，也指明了路径方向。经贸合作一直是中日合作的重点基础领域，新形势下需要进一步挖掘新领域、开辟新视野、拓展新空间，为中日关系的健康稳定发展提供持久的内生性动力。

中国社会科学院日本研究所所长杨伯江。主办方供图

杨群表示，《日本经济蓝皮书》围绕日本经济社会的变化和中日经贸关系的变迁，已经连续出版15年，为政府部门、研究学者、相关企业提供日本研究专家视野和智库支持，也为社会各界了解日本经济与中日经贸关系提供了帮助。2022年版《日本经济蓝皮书》一如既往秉持传统，具有很强的问题意识，凸显时代背景，主题突出，所研究的问题扎实具体，“乡村振兴”的选题与中国当前的发展战略高度契合，日本在乡村振兴方面的经验对于中国乡村振兴建设具有重要的借鉴意义。

社会科学文献出版社总编辑杨群。主办方供图

学术研讨会分为重点报告、作者代表发言、自由讨论三个环节。在重点报告环节，全国日本经济学会常务副会长、《日本经济蓝皮书》主编张季风和中华人民共和国商务部亚洲司原司长、全国日本经济学会副会长吕克俭分别以“乡村振兴视阈下的城乡融合发展：日本的经验与启示”和“RCEP机遇下中日经贸合作关系回顾与展望”为主题做学术报告。

张季风在发言中指出，当前中日两国均面临着“三农”问题，政策取向越来越趋近。日本在明确城乡融合发展政策目标、健全基层组织和治理体系的同时，积极缩小收入差距，促进农民增收，并逐渐实现“五化”，即实现城乡居民权利平等化、城乡要素流动自由化、城乡公共资源配置均衡化、城乡基本公共服务均等化、城乡居民生活质量等值化。这些经验很值得借鉴。中日两国农村、农业发展中存在诸多共同点，在乡村振兴领域具有广阔的合作空间。今后中日两国在智慧农业、绿色农业、都市农业、乡村生态保护、文化景观保护、田园回归、共同应对农村人口老龄化等领域都有着很好的合作前景。

全国日本经济学会常务副会长、《日本经济蓝皮书》主编张季风。主办方供图

吕克俭在发言中指出，中日邦交正常化50年来，作为世界第二与第三大经济体，两国间“全方位、宽领域、多层次”的经贸合作已形成了互补、互惠、互利的伙伴关系。稳固而强韧的中日经贸关系既是双边关系的重要组成部分，也是中日关系长期稳步发展的“压舱石”和“稳定器”。同为世界主要经济体，两国经济深度融合、紧密依存，这一合作共赢的结果，双方应当倍加珍惜。中日两国应抓住机遇、相向而行，以中日邦交正常化50周年为里程碑和新起点，积极把握RCEP生效等利好，扩大在贸易投资、科技创新、绿色低碳、服务贸易及第三方市场等领域的务实合作，探索协作互利共赢的新路径。

商务部亚洲司原司长、全国日本经济学会副会长吕克俭。主办方供图

在作者代表发言环节，中国社会科学院日本研究所研究员刘瑞，吉林大学东北亚学院副院长、教授崔健，东北财经大学东北亚经济研究院教授施锦芳，南开大学日本研究院副院长、教授张玉来，社会科学院日本研究所副研究员田正分别就“日本经济与日本金融动向分析”“论日本‘经济安保’战略的转变”“RCEP原产地规则对中日韩贸易发展的积极影响”“日本农业战略转型：从保护防守转向开放进攻”“日本产业：恢复与‘危机’并存”主题进行发言。

在自由讨论环节，南开大学日本研究院教授刘轩、辽宁大学国际经济政治学院教授孙丽、天津社会科学院日本研究所副编审胡亮、大连外国语大学国际关系学院讲师李晓乐、上海外国语大学教授张建、辽宁大学经济学院教授王厚双等专家学者先后发言，围绕《日本经济蓝皮书（2022）》的报告内容或个人关注的重点话题展开交流和讨论，会议现场气氛热烈。学者们就日本经济和中日经贸关系的重点问题交换观点，为进一步的研究提供思路。

《日本经济蓝皮书》全称为《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告》，由中国社会科学院日本研究所和全国日本经济学会组织编写。作为分析日本经济与中日经贸关系的“年度出版物”，自2008年问世以来，《日本经济蓝皮书》已经连续出版了15册，其间曾多次获得各类奖项，受到社会各界的好评。2022年版《日本经济蓝皮书》以“日本的‘三农’问题与‘乡村振兴’”为专题，设有“总报告”“分报告”“中日经贸与区域合作篇”“日本的‘三农’问题与‘乡村振兴’”以及“热点追踪”五个栏目，共收录国内外专家学者和各界专业人士学术论文21篇。全书以总报告为基础，对新冠肺炎疫情冲击和国内外政治经济形势变化下的日本经济及其面临的问题、未来走势进行了全方位分析。在此基础上，本书还重点分析了中日经贸合作的现状和机遇、RCEP对供应链合作和贸易发展的积极影响等。同时，本书对日本“三农”问题、农村人口老龄化、“田园回归”现象、农村文化遗产保护、农村政策金融制度、“地方创生”政策、农业规模经营等课题进行了具体、深入的探讨，以期为我国全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供一定的启示和借鉴。

(责编：贾文婷、常红)