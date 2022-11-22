人民网曼谷11月22日电 （记者孙广勇）11月22日，老挝国家政治行政学院孔子课堂新学期开学，老挝国立大学孔子学院安排中方教师到该孔子课堂教授中文课程，本学期将开设汉语口语、听力、综合课三门课程128个课时，老挝国家政治行政学院的45名高级干部参加本学期的培训。

老挝国家政治行政学院（老挝中央党校）是老挝人民革命党中央委员会和老挝政府直属、老挝中央政治局直辖管理的党的高等教育学院，是老挝党中央培训全国高中级领导干部的摇篮。2014年3月12日，老挝国立大学孔子学院与老挝国家政治行政学院合作开设第一个汉语培训班以来，孔子学院先后选派17名优秀汉语教师40人次到老挝国家政治行政学院教授汉语课，参加汉语学习培训的干部学员达到900多人次，合作成果丰硕。2020年9月25日，老挝国家政治行政学院孔子课堂揭牌成立，标志着老挝国家政治行政学院汉语教学进入一个新的阶段。

截至目前，老挝国立大学孔子学院下属的5所孔子课堂均已全部正式开课。随着老中两国友好合作关系的不断深入，相信两国教育文化领域的交流与合作必将取得更加丰硕的成果。

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