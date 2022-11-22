新华社洛杉矶11月21日电 美国科技媒体“协议网站”日前报道称，谷歌前首席执行官埃里克·施密特通过渲染所谓的“中国人工智能威胁”为其个人牟利。

这篇报道题为《埃里克·施密特从推动对华人工智能冷战中获利的内幕》，作者是该媒体人工智能和数据领域资深记者凯特·凯。报道称，施密特借用冷战时期的脚本，夸大美国与中国在人工智能领域争夺优势地位的论调，并借此影响美国政府做出该国人工智能产业所乐见的决定。

报道说，施密特希望美国政府采用他的方案来对抗中国人工智能计划，而其方案的核心就是政府在人工智能领域投入大量资金。这一领域目前缺乏监管，这些投资中的一部分会落入他直接或间接投资的公司手中。

报道称，施密特是目前美国私营机构中最具影响力的代表人物之一，他的言论旨在营造一种紧迫的危机感，即在人工智能领域，美国正在输掉与中国争夺优势地位的斗争，并利用这种危机感推动美国政府在人工智能软件领域大量投资。施密特本人正是该领域最著名的投资者之一，拥有风险投资企业--创新事业公司。通过上述操作，无论是创新事业公司投资的企业，还是其他与施密特相关或他直接投资的企业，都从中获益。

报道说，据美国CB风险投资公司提供的数据显示，创新事业公司参与了2019年和2021年军事人工智能软件供应商“叛乱防御”公司的数轮融资，融资总额高达1.5亿美元。当施密特2020年担任人工智能国家安全委员会主席时，“叛乱防御”公司还获得了来自美国空军高达9.5亿美元的合同。

(责编：于洋、崔越)