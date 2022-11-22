人民网北京11月22日电 （记者贾文婷）2022年11月22日，中国社会科学院日本研究所与社会科学文献出版社联合出版了《日本经济蓝皮书：日本经济与中日经贸关系研究报告（2022）》。本书回顾并展望了2021—2022年度日本宏观经济的运行状况。

加强中日经贸合作对两国经济具有重要意义

蓝皮书指出，日本当前最重要的任务是控制疫情和恢复经济。扩大出口是日本实现经济复苏的突破口。中国是日本最大的贸易伙伴和重要的投资伙伴，加强中日经贸合作对日本促进经济复苏具有特殊意义，对中国经济高质量发展同样具有重要意义。

在全球疫情形势依然严峻的情况下，单边主义、贸易保护主义的影响犹存，世界经济的不确定性依旧，但中国经济的稳定发展是确定的。2020年，在新冠肺炎疫情对全球经济造成巨大压力的背景下，中国经济实现2.3%的正增长，中国是全球主要经济体中唯一实现正增长的国家，2021年，中国经济增长率达到8.1%，领跑全球主要经济体和新兴市场国家。在中日双边贸易方面，2020年，中国再次成为日本最大的出口市场，日本对中国的出口额占日本出口总额的比重超过20%，这一趋势在2021年继续保持，日本自中国的进口额占日本进口总额的比重接近25%。同时，在疫情的冲击下，区域供应链的重要性更加凸显，RCEP的签署和生效为中日经贸合作开辟了更广阔的空间。在RCEP框架下，中日之间首次建立双边自贸关系，这有利于促进中日供应链深度融合，共同维护区域供应链稳定。

中日两国在科技创新领域仍有很大合作潜力

蓝皮书指出，在科技创新领域，中日两国互有优势，互补性强，仍有很大合作潜力。特别是在5G、AI、区块链、大数据、智能机器人、新能源汽车等领域，中日应携手合作，充分发挥两国在新技术转化方面的优势，将新技术以最快速度转化为新产品，推动两国经济发展。

在中日科技创新合作中，数字贸易领域的合作潜力巨大。近年来，世界各国都在利用大数据、物联网、AI等新技术驱动产业升级与跨界融合。日本在IT技术特别是半导体制造设备、电子零部件等硬件方面拥有强大的技术储备和丰富的知识底蕴。有鉴于此，中日两国在数字经济、电子商务等创新领域有着广阔的合作前景，双方应抓住机遇，努力推动中日数字经济合作实现新跨越，进一步释放数字经济发展红利。

RCEP生效将强化中日供应链合作

蓝皮书指出，从宏观视角来看，中日两国在供应链上相互依赖的程度很深。RCEP生效将强化中日供应链合作，并实现更多的贸易创造与投资创造。

此外，RCEP中的投资规则也将对中日供应链产生强化效果。双方之间相互投资会达到双赢的局面。RCEP的投资章节规定各国均采用负面清单方式，对制造业、农业、林业、渔业、采矿业领域投资做出较高水平的开放承诺，这将促进中日之间的外商投资活动，增强中日供应链的韧性，加速中日两国供应链整合。

(责编：贾文婷、常红)