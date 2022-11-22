沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰。受访者供图

人民网开罗11月21日电 （记者沈小晓）新冠肺炎疫情给世界经济带来的影响复杂深远，如何促进复苏发展是各国面临的共同课题。“在此背景下，我们应将发展置于国际议程的中心位置，向世界传递这个时代的信息，即共同发展、共同繁荣。”沙中商务理事会主席穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，中国与沙特的贸易关系正处于历史最好时期，两国在不同领域的共赢成果不胜枚举，相信未来两国的合作将会更加密切和全面。

阿吉兰长期关注中国，致力于促进沙中经贸合作。阿吉兰与中国结缘于上世纪90年代。1990年，沙中两国正式建立外交关系后，阿吉兰便率先进入中国，从事贸易，开拓商机。阿吉兰表示，这些年来中国取得的重大发展和进步有目共睹。“我去过中国的许多城市。30年来，我们见证了中国发生的巨大变化。”在他看来，中国不断扩大对外开放，外资企业在华营商环境不断改善，“让我们对中国这个开放、有韧性和充满活力的经济体充满期待。”

今年5月，阿吉兰线上聆听了习近平主席在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上的致辞。阿吉兰对“深化创新交流合作，推动科技同经济深度融合”深有感触。“中国在5G、人工智能、大数据、生物科技、金融科技和自动化等新兴领域拥有世界领先的技术、服务和产品。许多中国公司将先进的技术和实践带到了沙特阿拉伯和中东、北非地区，通过技术本地化以更好地与当地市场接轨。”阿吉兰说。

“新冠肺炎疫情之后的国际环境变得更加复杂，预计每个国家都会经历经济衰退和经济增长复苏的过程。这对每一个经济体都极具挑战。团结则兴，分裂则亡。”阿吉兰认为，“一带一路”倡议、全球发展倡议、人类命运共同体等中国方案和理念，为世界面临的严峻挑战提供了出色的解决方案，是中国推动全球化、加强国际合作、帮助全球发展重回正轨做出的不懈努力。

“面对全球性挑战，各国应该合作而不是对抗，通过对话解决分歧和争端，实现全球共同发展。” 阿吉兰表示，希望成为中国企业通向中东、北非地区的桥梁，在互利共赢的基础上进一步促进沙中两国经贸合作。

近年来，在“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”对接下，沙特与中国经贸联系日益密切，两国在能源、贸易、投资、基础设施建设等领域的合作深入发展。“中国正在积极推出一系列扩大对外开放和稳定外资的举措。我们感受到了中国扩大对外开放的坚定决心，也看到了中国市场的巨大潜力。”阿吉兰表示，中国为全球企业提供了更多的市场、投资和增长机会，是世界经济增长的重要稳定器，“期待与更多中国企业合作。”

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