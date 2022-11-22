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美国“猎户座”飞船飞越月球

2022年11月22日13:30 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶11月21日电（记者谭晶晶）美国航天局表示，执行美国“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务的“猎户座”飞船于美国东部时间21日飞越月球。

　　据美国航天局网站介绍，美国东部时间21日6时57分（北京时间21日19时57分），“猎户座”飞船以大约每小时8120公里的速度从距离月球表面约130公里处飞掠。飞越月球前，飞船成功完成动力燃烧，以加速飞行器。飞越月球时，飞船距离地球约37万公里。

　　美国航天局表示，“猎户座”飞船进入月球影响范围使月球取代地球成为飞船的主要引力。飞越月球前的动力燃烧帮助飞船利用月球引力，获得更快的速度，将“猎户座”飞船送入更远的绕月轨道。

　　据美国航天局网站介绍，“猎户座”飞船26日将到达距离地球约40万公里的位置，这将超越此前“阿波罗14号”创下的载人航天器飞行的最远距离纪录。

　　“猎户座”飞船于美国东部时间16日1时47分（北京时间16日14时47分）搭载美国航天局新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务。

　　美国航天局表示，“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务是美国一系列月球探索任务的第一步，将为后续载人探月任务奠定基础。

(责编：于洋、崔越)

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