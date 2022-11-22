新华社悉尼11月22日电（记者郝亚琳 王琪）霍尼亚拉消息：南太平洋岛国所罗门群岛附近海域22日发生7.0级地震。首都霍尼亚拉震感强烈，目前暂无人员伤亡报告。

据美国地质调查局地震信息网消息，此次地震发生在当地时间22日13时3分（北京时间10时3分），震中位于霍尼亚拉西南约57公里处，震源深度为15公里。当地时间13时37分，距离震中不远处发生6.0级地震。

太平洋海啸预警中心发布海啸预警。预警说，在所罗门群岛部分地区海岸，海啸造成的海浪可能达到0.3至1米的高度。预警建议相关政府部门采取行动，通知沿海居民注意防范风险；受影响区域居民应提高警惕，关注预警和相关部门发布的信息。

记者从中国驻所罗门群岛大使馆获悉，地震发生后，大使馆立即启动紧急应对机制，第一时间核实在所侨胞和中资机构人员情况，并发布领事提醒，建议疏散至安全空旷地带。目前，所罗门群岛中国公民暂无人员受伤报告。

中国驻所罗门群岛大使馆向所政府了解地震和受损情况，转达慰问。所政府表示所方将尽快核实情况，目前霍尼亚拉总体情况稳定，但仍有余震发生。

中国驻所罗门群岛大使馆表示，将继续做好各项应急工作，确保人员安全。

(责编：于洋、崔越)