多国人士指出，习近平主席在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上的重要讲话深刻阐释了中国式现代化道路对整个世界现代化发展的重要意义，清晰有力地表明中国真诚与亚太和世界开展各领域务实合作、分享中国发展的机遇的意愿和决心。

意大利国际关系学者 法比奥·马西莫·帕兰迪：某种程度上说，中国的发展模式可以跨越意识形态或者制度的差异，为包容开放、民主的发展奠定基础。不管在地区层面，还是在全球层面，中国都展现出了这种务实精神。在这种发展模式的基础上，中国能与世界各国展开更多更好的合作。

加拿大不列颠哥伦比亚大学访问教授 斯瓦兰·辛格：习近平主席在亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议上提出的四点具体建议，很好地说明了中国愿为亚太地区的发展作出贡献。建设一个共同富裕、美丽的亚太，我认为中国发出了积极信号。习近平主席描绘了非常具体的愿景，即中国希望为亚太地区的和平、稳定、富裕和美丽作出贡献。

习近平主席在讲话中总结亚太合作的历史经验时指出：“历史反复证明，开放包容、合作共赢才是人间正道”。有学者表示，如今，世界不确定性因素增多，各国更应加强合作，互相支持帮助，才能携手走好互利共赢之路。

美国贸易代表办公室前助理贸易代表 岳雄飞：习近平主席的讲话涉及深化国际合作，互利共赢。虽然中美在一些领域意见不同，但双方仍可以在很多领域展开合作，这能带来巨大的改变，其中就包括应对气候变化领域的合作。在应对气候变化问题上，如果没有中美两国的合作，基本无法实现真正的进展。我希望中美两国未来加强合作，不仅对两国人民有益，也会让全世界受益。

秘鲁圣马科斯国立大学亚洲研究中心主任 卡洛斯·阿基诺：习近平主席讲话中最令人津津乐道的内容之一，是他提到要发扬大家庭精神、同舟共济、守望相助，构建亚太命运共同体。亚太经合组织和中国都希望维持自由贸易和投资体系，我相信如果这一体系在亚太地区得以持续，亚太经合组织的经济体将继续成长发展。这不仅有益于这些经济体，也有益于世界其他地区。

（来源：央视新闻客户端）

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