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外交部：中方积极参与应对气候变化全球治理

2022年11月22日09:35 |
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20日，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）在埃及闭幕。

中国外交部发言人毛宁在今天（21日）的例行记者会上介绍，11月20日，联合国气候变化沙姆沙伊赫大会（COP27）在延期1天多后闭幕。此次会议时值《联合国气候变化框架公约》达成三十周年之际，聚焦《巴黎协定》务实履行，达成了相对平衡的一揽子成果，释放了坚持多边主义、合力加强应对气候变化挑战的积极信号。

毛宁介绍，会议成果体现了包括共同但有区别的责任原则在内的《公约》和《巴黎协定》制度原则，就减缓、适应等《协定》履约重点议题做出进一步安排，有助于《协定》全面有效实施。会议还就损失与损害资金做出框架安排，建立损失与损害基金，有力回应了发展中国家的迫切诉求。

同时，发达国家仍未能兑现其每年向发展中国家提供1000亿美元气候资金承诺，全球适应资金翻倍的路线图仍不明朗，不利于构建南北互信，全球气候治理任重道远。

毛宁表示，中方高度重视此次会议，全力支持埃及成功办会。中国气候变化事务特使解振华作为习近平主席特别代表与会，中方代表团全面深入参与近百项议题磋商，与公约秘书处、埃及主席国及各方密切协调，坚定维护发展中国家共同利益，为会议取得一揽子积极成果作出了重要贡献。

毛宁说，未来，中国将继续积极参与应对气候变化全球治理，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，共建人与自然生命共同体。（总台央视记者 申杨 孔禄渊）

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、崔越)

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