新华社北京11月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日表示，俄特别军事行动的目标将全部实现。国际原子能机构总干事格罗西20日呼吁停止对扎波罗热核电站的袭击。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日对媒体表示，俄特别军事行动的目标将全部实现，而乌克兰现政府更迭并不是俄方目标。

——国际原子能机构总干事格罗西20日在国际原子能机构官网发布消息说，19日晚和20日上午，扎波罗热核电站及其周边地区发生剧烈爆炸，打破了近期扎波罗热核电站相对平静的局面。格罗西表示，爆炸发生在扎波罗热这种大型核电站是完全不可接受的，无论是谁在背后操纵该事件，都必须停止。他呼吁乌俄双方应就在扎波罗热核电站周边建立核安全区尽快展开协商并达成一致。

——塔斯社20日援引俄罗斯原子能公司的消息称，乌军当天至少15次炮击扎波罗热核电站区域。储存核燃料的2号特殊建筑以及乏燃料干式储存区域遭到袭击。目前没有监测到辐射异常，炮击也未造成人员伤亡。消息称，乌军19日12次炮击扎波罗热核电站区域。

——据乌克兰国际文传电讯社18日报道，乌克兰总理什梅加尔当天在基辅会见了到访的欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯，双方就乌克兰能源状况和2023年欧盟对乌援助问题进行了讨论。什梅加尔说，乌克兰需要国际伙伴提供额外的能源和电力设备援助，以及额外金融援助以购买更多天然气。东布罗夫斯基斯表示，欧盟将通过“宏观金融援助+”计划向乌提供总额180亿欧元的援助资金。如果该计划12月份获得批准，乌方最快将于2023年1月获得第一笔援助资金。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、刘恺）

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