11月14日至19日，习近平主席应邀赴印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人第十七次峰会、赴泰国曼谷出席亚太经合组织（APEC）第二十九次领导人非正式会议并对泰国进行访问。从运筹多边外交到引领双边关系，从密切大国互动到深化南南合作，从阐释中国之治到回答世界之问，从提出倡议主张到宣布务实举措，中国在变乱交织的国际形势下发出促进全球发展、引领全球治理的响亮声音，彰显中国理性、自信、负责任的大国担当。

党的二十大对当前和今后一个时期中国发展作出总体规划和部署，强调要全面推进中国式现代化。习近平主席此访在双多边场合系统、深入、精辟阐释党的二十大精神，讲述中国式现代化、中国与世界合作共赢的故事，传递出中国一如既往推动世界和平与发展、深化对外开放与合作的强劲信号，增进了各方对中国共产党执政方略和中国道路理念的认知认同。法国总统马克龙表示，中国式现代化发展模式令人钦佩。新加坡总理李显龙表示，一个强大、友好的中国将为地区和世界带来积极影响。新西兰总理阿德恩指出，中国是促进世界未来发展繁荣的重要力量。

作为汇聚世界和地区大国的多边舞台、国际经济合作的主要论坛，G20肩负着应对世界经济挑战的重任。习近平主席在G20巴厘岛峰会上呼吁各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，推动更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展，为共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题提供中国方案。峰会发表的领导人宣言纳入中方在国际经济合作领域的重要理念主张，峰会制定的G20务实合作项目清单涵盖中方提出的15个合作项目及倡议，充分体现了中方对多边主义的支持和对G20合作的贡献。国际人士认为，中国倡导团结合作、互利共赢，为推动会议成功发挥了建设性作用。

APEC是亚太地区最重要的经济合作平台。习近平主席在此次APEC会议上精辟总结亚太经济合作成功经验，呼吁走和平发展之路、开放包容之路、和衷共济之路，阐述新形势下推进亚太合作的六点思路，即筑牢和平发展的根基、坚持以人民为中心的发展理念、打造更高水平的开放格局、实现更高层次的互联互通、打造稳定畅通的产业链供应链、推进经济优化升级，强调不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系，建设和平稳定、共同富裕、清洁美丽、守望相助的亚太。习近平主席的重要论述彰显以中国未来发展促进世界未来发展、以亚太经济复苏引领世界经济复苏的决心和愿景。会议通过APEC领导人宣言和《生物循环绿色经济曼谷目标》两份成果文件，体现了中方关于构建亚太命运共同体、新发展理念等政策主张。国际舆论普遍认为，中国倡导真正的多边主义，坚持开放的区域主义，成为团结各方应对共同挑战的引领力量。

此访期间，中美元首举行3年多来首次面对面会晤，就中美关系中的战略性问题以及重大全球和地区问题坦诚深入交换了看法。国际社会普遍认为会晤有助于中美关系校准航向、重回正轨。中印尼进一步凝聚共建命运共同体重要共识，中泰宣布构建更为稳定、更加繁荣、更可持续的命运共同体，表明构建命运共同体正在中国周边不断落地生根、开花结果。从巴厘岛到曼谷，习近平主席还分别会见十几位外国领导人和国际组织负责人。密集紧凑、富有成效的元首外交再次证明，对话合作、互利共赢是人间正道和大势所趋，冷战思维和阵营对抗不得人心、没有市场。越来越多的国家认识到，中国的发展是和平、进步力量的增长，中国是值得信任、必须合作的朋友和伙伴。

和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，人心所向、大势所趋决定了人类前途终归光明。新时代新征程上，中国将始终不渝站在历史正确的一边，站在人类文明进步的一边，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展，不断为推动构建人类命运共同体贡献力量。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 03 版）

(责编：贾文婷、崔越)