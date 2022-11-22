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土耳其称遭库尔德武装火箭弹袭击造成3死6伤

2022年11月22日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社安卡拉11月21日电（记者王腾飞）土耳其内政部长索伊卢21日说，叙利亚库尔德武装“人民保护部队”当天向土耳其加济安泰普省东南部邻近叙利亚的边境地区发射至少10枚火箭弹，造成3人死亡、6人受伤。

　　索伊卢说，此次火箭弹袭击的目标是居民区与学校，在袭击中身亡的3人中一人为教师，还有一名儿童。他说，土耳其将用最强有力的方式对此次袭击进行回应。

　　另据当地媒体报道，火箭弹击中了当地一所高中和两栋民宅。此外，土耳其南部与叙利亚接壤的基利斯省边境地区20日遭到来自叙利亚一侧的火箭弹袭击，造成1名土耳其士兵和7名警察受伤。

　　土耳其国防部长阿卡尔20日发表声明说，土耳其军队当天凌晨对在伊拉克和叙利亚北部的库尔德工人党和“人民保护部队”基地发动代号为“爪剑”的空袭行动。此次空袭行动被认为是对本月13日发生在土耳其最大城市伊斯坦布尔独立大街爆炸事件的报复。伊斯坦布尔市中心塔克西姆广场边的独立大街13日下午发生爆炸，造成6人死亡、81人受伤。

　　库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，目前控制着叙北部大片土地。

(责编：于洋、崔越)

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