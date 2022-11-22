庄雪雅

印度尼西亚的万千岛屿之中，巴厘岛被誉为印度洋与太平洋交汇处一颗耀眼的明珠，享有“天堂岛”“诗之岛”“花之岛”的美名。终年耀眼的阳光下，纯净的白色沙滩拱卫着水晶般清澈的蓝色水域，潜水爱好者在色彩缤纷的海底世界流连忘返。山区的乌布是世界闻名的文化小镇，工艺品商铺、画廊和博物馆沿街林立，旅人得以近距离接触巴厘岛的绘画、雕刻、音乐和舞蹈。

风景如画，游人如织，这是巴厘岛作为旅游胜地的一面。但若是稍稍离开旅游路线，北部高地那淳朴、真挚、充满烟火气的农耕景致，同样打动人心。梯田层层叠叠，如翠色瀑布般沿陡峭的高山倾泻至河谷，身着鲜艳传统服饰的当地女性头顶物品，三三两两走过田间小道，肤色黝黑的稻农在劳作中小憩，悠闲地说笑。

蜂拥而至的旅行者并未完全改变本地居民的生活，农业生产仍然是巴厘省在旅游业之外的第二大收入来源。在这个盛产稻米的岛屿上，拥有上千年历史的梯田得以保存，特有的治水文化“苏巴克”更是成为传承至今的文化遗产。

苏巴克代表巴厘岛的一整套稻田水利管理系统，其历史可以追溯至公元10世纪。巴厘岛地处热带，全年适宜水稻种植，活火山保证了肥沃的土壤，火山湖沿着山势形成小溪河流，从高处流向大海。当地人沿着水路开垦梯田，利用地心引力引水灌溉，并在梯田间修筑运河、暗道、堤堰收集山泉和雨水，将水源引入每一块田地。

灌溉技术并不是苏巴克的全部，它同时代表一个被水团结起来的社群。共用一条主干水渠的农家少则数十户，多则几百户，他们自发组成一个苏巴克，定期举行会议，商议如何协调农耕时间，何时维护水利设施，怎样平衡稻田之间的供水和播种量以达到更高的总产量。在单个苏巴克内部，人们通过合理的轮作制度平衡不同地区的灌溉需求，最大程度地利用水资源，并避免病虫害的传播扩散；上千个规模不一的苏巴克构成完整的水利工程网，来自民间的智慧为人口稠密、土地紧缺的巴厘岛解决了吃饭问题，也创造出美丽的梯田胜景。

巴厘先民在水源地旁广泛修建庙宇，定期举办仪式。这一习俗历经千年传承，如今的巴厘人更多地借此表达对自然的敬畏和感恩。每隔105天，苏巴克成员在水神庙中举办庆典，对应新一季水稻种植的开始。在庄严繁复的仪式和艺术表演后，人们将流经神庙的湖水洒在田间、运河里，为下一季丰产讨一个好彩头：每一粒米中间，都凝结着农民的辛劳，蕴含着自然的祝福。

位于巴图卡鲁火山东麓的嘉迪卢维梯田是巴厘岛最古老的梯田之一，以平缓开阔的地势闻名。沿着专为游客开辟的小道漫步其间，目力所及，稻浪沐浴在太阳的金辉里，随风摇曳到天边，近处民居炊烟袅袅，远处火山云雾缭绕，一幅人与自然和谐相处的画卷。

在千余年前的巴厘人看来，人类居于自然之中，而世间万物皆有灵性，“自然领域”“人类社会”和“精神世界”被视为构成宇宙的三要素，只有三者和谐共生，才能获得幸福。时间长河奔流向前，“幸福三要素”随之不断演化，逐渐转为当地人的生活哲学，并在苏巴克系统中得到生动的呈现。

2012年，苏巴克被列入联合国教科文组织世界遗产名录，全名为“巴厘省文化景观：展现‘幸福三要素’思想的苏巴克”。时移世易，巴厘的年轻一代未必选择沿着祖辈的脚步务农，但蕴含“幸福三要素”思想的苏巴克哲学绵延千年，至今仍在滋养着这座生机勃勃的热带岛屿，将人与自然和谐相处的智慧代代相传，正如从高山流下的水源经过层层梯田，最终汇入大海。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)