刘 歌

泰国与中国地缘相近，人缘相亲。泰国诗琳通公主才华横溢，精通汉语，曾作诗云“中泰手足情，绵延千秋好”。她是“中国人民的老朋友、好朋友”，更是“中泰一家亲”的践行者。

“让泰国人民更了解中国”

诗琳通长期致力于中泰友好，为推动两国在文化、教育、青年、科技等领域的人文交流，为两国关系发展作出了不可替代的杰出贡献，多次获得中国政府和高校等学术机构授予的奖章、勋章和各种荣誉证书。其中有两次授予，笔者在现场采访，印象格外深刻。

2019年9月29日，中国国家主席习近平向诗琳通颁授“友谊勋章”。谈到这枚勋章时，诗琳通难掩激动之情，“十分感谢中国政府记得我这位老朋友，并给予我崇高的荣誉，我非常高兴和激动。这枚勋章饱含着中国和中国人民的友好情谊。”

诗琳通还获得了中国人民对外友好协会授予的“人民友好使者”称号。接过证书时，诗琳通动情地说：“我每次访华，都能发现中国新的变化和进步，给我新的感受，我把这些见闻记录下来，想让泰国人民更了解中国，认识中国。感谢大家对我所做工作的肯定，我想告诉大家，我所做的一切不是为获得尊贵的荣誉，过去所做的和今后将一直努力做的，都是让泰国人民和中国人民和平共处，希望泰中两国世代友好。”由于激动，诗琳通的声音有些颤抖。

诗琳通是首位访问中国的泰国王室成员。从1981年至今，她已访华近50次，几乎到过中国的所有省份。

每次来中国，她都认真观察、记录，将沿途所见所闻所感记录成书。从山西省忻州市的应县木塔，到四川省眉山市的三苏祠；从万里冰封的东北大地，到神奇苍茫的雪域高原；乘火车沿青藏线与沿线汉藏人民亲切交流，走兰州、去敦煌、看喀什，实地踏访古丝绸之路……诗琳通的足迹遍布中国的美丽山川，她用细腻、真挚的笔触，向泰国人民介绍不断发展进步、充满勃勃生机的中国。

“像家人一样团聚”

诗琳通获得过“中国语言文化友谊奖”，该奖由中国教育部颁授，专门授予在汉语教学、汉学研究以及中国语言文化传播方面有突出贡献的国际友人，诗琳通是首位荣获该奖的国际友人。对中华文化的热爱，让诗琳通不仅遍访中国，还对中国文学和古诗词研究有着浓厚兴趣。

“母亲曾经对我说，中国人读书求知，懂中文能懂得更多知识，事实也正如母亲所说的那样。”为了研修汉语，2001年2月，诗琳通来到北京大学研修学习。也是在那时，学生时代的笔者第一次见到亲切随和、平易近人的诗琳通。

早春二月，未名湖畔，暖日清风，柳叶鹅黄。

在未名湖北岸的德才均备斋楼前，诗琳通笑盈盈地向我们走来。她亲切地和同学们打招呼，瞬间化解了初见的拘谨。给诗琳通授课的东语系老师们，为这位“泰国学生”做了精心安排：早晨打太极拳，上午学语言，下午学文化，周末拜访名人学者，参观名胜古迹，当时拜访过的名人有季羡林先生、作家王蒙等。

“我在北大开始自己的留学生活，那是一段充实而愉快的时光。”诗琳通后来回忆说，这不仅使她的汉语突飞猛进，而且进一步加深了她对中国历史文化和现状的了解。

回国后，诗琳通也从未间断汉语学习，并为推动中泰教育交流亲力亲为。她促成的两国合作项目不胜枚举，泰国朱拉隆功大学孔子学院就是其中一例。说到这家孔子学院，还有一段趣闻。

2006年4月3日，诗琳通从泰国启程访华，时任中国驻泰国大使张九桓到机场为公主送行，在曼谷素万那普机场，谈到将建立孔子学院一事，诗琳通当即建议由她的母校朱拉隆功大学与北京大学合办孔子学院。北京大学外语学院教授、朱大孔子学院首任中方院长傅增有说，诗琳通的建议很快得到中国驻泰国大使馆和中国国家汉办的响应。次日上午，当诗琳通抵京访问北大时，即出席了两校合作建设孔子学院协议备忘录的签署仪式。

诗琳通对北大怀有深厚的感情，10多年来，诗琳通几乎每次访华都要前往北大。她尊师重教、知恩感恩，不管多忙，只要能抽出时间，一定要请北大的老师们一起吃饭。只要是教过她的老师，诗琳通都一一邀请，“像家人一样团聚”。

“中泰手足情，绵延千秋好”

诗琳通平易近人，不仅赢得泰国人民的尊重，也收获了很多中国“粉丝”。

2008年汶川发生特大地震，诗琳通在第一时间组织捐款捐物。2009年，诗琳通在绵阳访问时以个人名义捐资重建学校，她说，当泰国遇到危难时，中国伸出了援助之手，如今中国遇到困难，泰国也要贡献一份力量，泰国与中国人民同在。

在北京的重要国际场合，常会看到诗琳通的身影。

2022年，诗琳通来华出席北京冬奥会开幕式。开幕式上，诗琳通戴着印有冬奥会会徽的口罩热情地招手，这一幕被摄影师记录下来，受到中国网友的广泛点赞。

2009年，中华人民共和国成立60周年之际，诗琳通来华参加“中国缘·十大国际友人”评选颁奖活动。入选的诗琳通在致辞中深情地说，真正的朋友，比任何宝物都更加珍贵，友谊是人类推动和平的力量。

每逢农历春节，诗琳通总会前往曼谷耀华力路唐人街，向华侨华人拜年，共同欢度新春。2021年，泰国政府首次将中国春节定为法定假日。

泰国民众热衷学习汉语，由上至下，“汉语热”持续升温，这与诗琳通身体力行、常年坚持学习汉语的“榜样力量”密不可分。

1981年，诗琳通首访中国时，还是风华正茂的少女。她勤奋好学，手上总是拿着本子、笔、相机，一路上边走边记边拍。她写道：“就是在那个时候，我决心要走遍中国。”诗琳通也是这样做的。

当年的少女已过花甲之年，但诗琳通仍在为推动中泰传统友谊不懈努力，两国媒体不约而同地将她誉为“中泰友好的使者”。岁月带走了青春，却带不走诗琳通对中国的深情厚谊。正如她创作的诗句“中泰手足情，绵延千秋好”，诗琳通多次在公开场合表示，愿两国人民世代友好。或许在她心中，中泰人民世代友好，正是她最珍爱的大奖。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 17 版）

(责编：胡永秋、袁勃)