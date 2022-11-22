席 玥 闫 亮

当今世界，百年变局和世纪疫情相互交织。中国与拉美地区国家携手，积极推动互利共赢经贸合作，不断夯实基础设施建设和能源等领域务实合作，合力挖掘数字经济和科技等新兴领域增长潜力，为推动构建中拉命运共同体注入更多正能量。

共促经贸往来 助力经济复苏

2022年初，在厄瓜多尔洛斯里奥斯省一处种植基地，工人们忙碌有序地处理着待出口的香蕉。

“中国新冠疫苗的到来是一场‘及时雨’，不仅保护了我们员工的身体健康，还让生产活动和物流得以维持。”厄香蕉出口企业太平洋香蕉王公司执行总裁比森特·王说。

厄卫生部数据显示，中国疫苗占厄接收疫苗总量的一半以上。厄瓜多尔总统拉索及厄政府官员在多个场合感谢中方支持，称这对厄经济复苏和社会发展具有重要意义。

在世界经济艰难复苏的背景下，中拉贸易逆势增长。中国海关总署数据显示，2021年中拉贸易额创新高，首次突破4500亿美元。今年前三季度，中拉贸易总额约为3734.75亿美元，较2021年同期增长12.5%。以中国在拉美地区最大贸易伙伴巴西为例，中巴双边贸易连续4年突破1000亿美元，中国连续13年保持巴西最大贸易伙伴地位。

中巴企业家委员会巴方主席卡斯特罗·内维斯说：“中巴贸易不断创造新纪录，继2021年巴西对中国出口额创历史新高后，中巴贸易今年仍表现出韧性，两国经贸合作充满活力。”

共推务实合作 增进民生福祉

在阿根廷北部胡胡伊省广袤的高原地区，中企承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏发电项目已正式投入运营两年多，为当地贫困村“点亮”了发展希望。

这个项目在建期间为当地提供约1500个就业岗位，解决了周围十几个村庄的就业问题。光伏电站投入使用后极大缓解当地电力负荷紧张状况，保障了居民日常用电需求。如今，这一项目每年可为当地政府创收约5000万美元，当地旅游业等行业也借势发展，产业越来越多元化。

“对华合作对阿根廷非常重要。”阿根廷科技部前部长罗伯托·萨尔瓦雷扎说，中国通过投资和技术交流带动当地基础设施建设，同时帮助拉美国家加快实现能源转型。

近年来，阿根廷“基塞”水电站、贝尔格拉诺货运铁路、哥伦比亚首都波哥大地铁、智利蓬塔风电场、巴西巴伊亚州云轨等基建合作项目一一落地。

巴西矿业巨头淡水河谷公司高管路易斯·爱德华多·奥索里奥说：“中国投资助力建设的清洁能源和基础设施项目，改善了拉美国家民众的生活条件。”

共拓合作空间 助益全球发展

2019年，墨西哥小伙安德烈斯·迪亚斯·贝多亚来到中国“电商示范村”之一的浙江临安白牛村。数字经济赋予白牛村的活力让他惊喜，很快把这里的电商“致富经”带回万里之外的家乡。

3年间，约1500家墨西哥小微企业走上电商之路，漂洋过海的中国农村电商模式在拉美大地上初显活力。

墨西哥瓜纳华托州科蒙福特市石臼手工艺人托马斯·德安达埃尔南德斯是受益人之一。他说：“受疫情影响，我们的销售一度很困难。现在‘触网’转型后，产品知名度大大提升，我们的石臼卖到了世界各地。”

今年9月，中国—拉美和加勒比国家科技创新论坛以视频方式举行。论坛通过的联合声明说，中拉将充分利用互补优势，继续通过更加深入、广泛、包容的科创合作，携手应对全球挑战。

墨西哥城自治大学国际政治研究员爱德华多·齐利表示，中拉务实合作应继续拓展新空间，这有助于发展新型中拉关系，丰富中拉命运共同体的内涵。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯认为，中国提出构建中拉命运共同体的理念，是基于全球治理环境下的责任与担当。中国与其他国家分享成功的发展方案和经验，在充分考虑各国实际利益和需求的基础上提出全球治理方案，为全球发展作出重要贡献。

（据新华社电 参与记者：赵焱、陈威华、吴昊、朱雨博、王钟毅）

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