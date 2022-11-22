本报记者 严 瑜

近日，在印度尼西亚万隆，高速铁路综合检测车行驶在雅万高铁试验段（无人机照片）。

焦宏涛摄（新华社发）

印尼雅万高铁成功试运行、柬埔寨金港高速公路通车、中老铁路货运站实现全部启用、马尔代夫维拉纳机场启用第一条4F级跑道和现代化水飞航站楼……近来，中国同周边国家高质量共建“一带一路”的一大批重点项目“全面开花”，取得积极进展，为中国同周边国家深化互利共赢合作再添生动例证。

成果实打实

近日，在二十国集团领导人巴厘岛峰会举行期间，正在建设的印尼雅万高铁成功试运行。作为共建“一带一路”倡议的标志性项目，雅万高铁建设成果亮相，让世界再次见证了高标准建设的“中国速度”。

最近，中国与周边国家加强互联互通的好消息还有许多。越共中央总书记阮富仲访华期间，中越同意加快推动商签两国政府间推进“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作规划。在中巴经济走廊框架下，中国和巴基斯坦将加快推进瓜达尔港一号铁路干线升级改造等项目。中国新加坡双边合作机制会议上，中新宣布互联互通领域达成的重要成果，同意进一步深化战略对接，协同推进陆海新通道建设。

与此同时，中国同周边国家共同推进的一大批重点项目纷纷“开花结果”。

9月，由中国电建集团与哈萨克斯坦萨姆鲁克能源公司合作投资开发的谢列克风电项目发电仪式如期举行。该项目投产后，年均上网发电量可达到2.3亿千瓦时。

另据中国海关统计数据，中老铁路开通以来，国际货运总值突破100亿元，黄金大通道作用持续凸显，日益成为地区互联互通的加速器和经济合作的新引擎。

“中国多次表示，欢迎周边国家搭乘中国发展‘快车’‘便车’，让中国发展成果更多惠及周边。在中国和周边国家强烈的合作意愿推动下，近年来共建‘一带一路’在中国周边取得许多实打实的成果。尤其在基础设施领域，一批重要项目如期建成，产生积极的经济社会效果。此外，中国同周边国家还在教育、医疗、农业、水资源等领域展开合作，体现出多领域、全方位的特点。”中国社科院亚太与全球战略研究院“一带一路”研究室执行主任谢来辉分析称。

“雅万高铁成功试运行，让各国看到共建‘一带一路’的生动典范。”中国人民大学重阳金融研究院高级研究员刘志勤向本报指出，中国同周边国家山水相连、地缘相近、人缘相亲，拥有深厚的友谊基础，这是共建“一带一路”不断取得新成果的重要原因。近年来，共建“一带一路”在中国周边国家得到广泛拥护与支持，这些国家也是最直接的受益者。

激发内生力

据悉，雅万高铁将于2023年建成通车，成为印尼乃至东南亚首条高铁。通车后，雅加达和万隆之间的旅行时间将由3个多小时缩短至40分钟，将极大改善当地交通状况，提升区域互联互通水平。

“中国同周边国家共建‘一带一路’重要合作项目取得积极进展，将对项目所在国经济社会发展起到非常积极的推动作用。以东盟为例，中国是东盟最大贸易伙伴和最大出口目的地。东盟现在也成为中国第一大贸易伙伴。随着共建‘一带一路’合作帮助东盟提升互联互通水平，东盟国家能够更便利地享受中国经济增长带来的红利，更直接地从开放的中国市场中获益。中亚五国也是如此，‘一带一路’建设高质量推进，使这些国家更加深入地融入全球产业链供应链价值链。”谢来辉说。

9月，中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦有关部门签署了《关于中吉乌铁路建设项目（吉境内段）合作的谅解备忘录》。10月，中吉乌铁路重点方案线路调查及沿线测绘已完成，地质勘探等其他各项工作正在按既定工作计划有序推进。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫表示，共建“一带一路”为中亚发展创造机遇，将本地区打造成为连接东西南北的跨大陆交通枢纽。“在共建‘一带一路’合作框架下，推动落实中吉乌铁路建设项目，将成为充分释放地区过境运输潜力的重要举措。”

“通过共建‘一带一路’，中国帮助周边国家激发内生增长动力。”北京外国语大学国际关系学院教授宋微分析称，中国同包括周边国家在内的广大发展中国家合作时，始终秉持真实亲诚理念和正确义利观。在项目选择上，坚持立足项目所在国的发展需求，真诚地给予支持与帮助。在合作成果上，积极推动落实，有承诺，更有行动。除了基础设施项目之外，中国在同周边国家合作时还高度关注民生领域，如减贫、环保、医疗、防灾等，推进大量惠及当地民生的项目。此外，“一带一路”反对封闭排他。在推进相关合作项目过程中，中国充满诚意，聚焦发展合作，践行合作共赢开放包容理念，平等协商，推动相关合作实现优势互补。

“一个重点合作项目的落地，将带动当地仓储、物流、运输等各方面的发展，还可以培养出上百个相关企业及生产链、供应链、消费链，这对项目所在国发展将起到重要作用。”刘志勤指出，中国同周边国家共建“一带一路”取得丰硕成果，给周边国家发展注入了更多信心与活力，也进一步增强了“一带一路”倡议的吸引力与生命力。

积极性更高

“未来，随着共建‘一带一路’不断走深走实，中国同周边国家在绿色低碳、数字经济、人力资源开发等领域将有更多合作空间。”谢来辉分析称，中国如何同周边国家共建“绿色丝绸之路”，通过自身生态文明建设，带动周边国家一道走上绿色低碳的发展之路，这是国际社会关注的热点。同时，全球正在经历第四次工业革命，各国都希望赶上新一轮技术创新的浪潮。周边国家正在加快培育数字经济新产业、新业态、新模式。中国不仅能给周边国家提供技术支持，还可以在数字经济治理领域展开更多合作。此外，中国通过提供各类职业培训，帮助周边国家培养大量高技能人才，让这些国家的人口红利成为新的经济增长动力，这也是今后中国同周边国家共建“一带一路”的重要合作方向。

宋微认为，在“硬联通”的基础上，今后中国还将与周边国家在共建“一带一路”的框架下，加强治国理政的经验分享，帮助周边国家提升宏观经济治理能力、改善营商环境，同时整合包括周边国家在内的广大发展中国家的发展诉求，推动全球经济治理向着更加公平、公正、合理的方向发展。

对与中国共建“一带一路”、进一步加强合作，周边国家纷纷表达积极意愿。

泰国驻华大使阿塔育·习萨目日前表示，“泰国4.0”发展战略和中国“一带一路”倡议可以互相融合，中国在科技、创新、高铁建设、人才培养方面有很好的经验。泰国作为一个发展中国家，非常需要学习借鉴中国的经验。

“中国坚持相互尊重、合作共赢，与邻为善、以邻为伴，以实实在在的行动推动构建周边命运共同体，赢得了周边国家的欢迎与信任。值得注意的是，中国同周边国家的合作重点突出，帮助这些国家弥补发展过程中存在的短板，也使‘全面开花’的合作成果更具可持续性。”刘志勤说。

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