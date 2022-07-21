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打着人权幌子侵犯人权尽显虚伪（钟声）

——美国“以疆制华”的险恶图谋绝不会得逞③

2022年07月21日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国以所谓“强迫劳动”为由打压新疆优势产业，是在剥夺新疆各族群众的就业权、劳动权。美国干扰破坏中国政府扶贫行动，是在剥夺新疆各族群众的生存权、发展权

　　

　　美国实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，试图以霸凌恐吓手段把中国新疆从全球产业链中剥离，严重损害新疆各族人民的就业权、发展权。事实证明，不是中国在“压迫人权”，而是美国在搞“强迫失业”；不是中国在“强迫劳动”，而是美国在搞“强迫返贫”。无论美国的借口多么冠冕堂皇，都无法掩盖其打着人权的幌子侵犯人权的虚伪霸道。

　　“庄稼靠雨水长得葱绿，人民靠劳动获得幸福。”正如这句朴素的维吾尔族谚语所言，劳动是生存之基、发展之本、幸福之源，是创造美好生活的必要条件。在现代人权理念中，劳动权是公民的一项基本权利。新疆各族群众对“人民幸福生活是最大的人权”有着深刻理解，通过劳动改善生活的意愿十分强烈。新疆坚持把促进劳动就业作为最大的民生工程，大力实施就业优先战略和积极的就业政策，根本目的就是最大限度保障劳动者就业权利，使各族群众通过劳动就业过上幸福生活。

　　新疆各领域发展取得巨大成就，人民生活水平不断提高，与新疆各族群众就业权利的实现密切相关。新疆充分尊重劳动者就业意愿，为各族群众就地就近就业、有序进城就业和自主创业创造条件，基本实现有劳动能力的人口全就业。2014年至2020年，新疆劳动就业总人数从1135.24万人增加到1356万人，增长19.4%。2021年，新疆新增城镇就业47.74万人，农村富余劳动力转移就业317.4万人。2014年至2021年，新疆城镇居民每年可支配收入由2.3万元人民币增至3.76万元人民币，农村居民可支配收入由约8700元人民币增至1.56万元人民币。到2020年底，新疆超过306万农村贫困人口全部脱贫，绝对贫困问题得到历史性解决。新疆各族群众通过劳动实现安居乐业，这是新疆人权事业发展进步的真实写照。

　　美国毫无根据地将新疆促进各族群众就业的艰苦努力歪曲为所谓“强迫劳动”，甚至对新疆各级政府开展的减贫努力进行攻击抹黑，这是典型的颠倒黑白。美国以所谓“强迫劳动”为由打压新疆优势产业，破坏中国参与全球产业链合作，是在剥夺新疆各族群众的就业权、劳动权。据不完全统计，2021年，美国海关和边境保护局针对新疆出产的棉花制品、番茄制成品、硅基产品、电子产品等，频繁推出暂扣令，共扣留、没收总价值约4.85亿美元的货物。美国实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，严重威胁新疆各类产业数十万工人最基本的劳动权利。美国以所谓“强迫劳动”为由干扰破坏中国政府惠民生、顺民意、得民心的扶贫行动，是在剥夺新疆各族群众的生存权、发展权，破坏好不容易摆脱贫困的新疆各族群众的生计。事实充分表明，美国嘴上高喊所谓人权，干的却是破坏新疆人权的勾当。

　　美国妄图通过在新疆制造“强迫失业”“强迫返贫”，使其处于封闭落后的贫困状态，进而在新疆制造民族矛盾和混乱，这种“以疆制华”的险恶图谋绝不会得逞。新疆将继续坚持以人民为中心的发展思想，为各族群众提供更加充分、更高质量的就业，不断增强各族群众获得感、幸福感、安全感。

　　在新疆人权事业不断发展进步的强有力事实面前，美国捏造的涉疆谎言是那么苍白无力。展望新疆继续繁荣稳定发展的美好前景，美国伸向新疆的黑手只会黑了自己。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月21日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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