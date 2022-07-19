美国炮制所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，将在中国新疆地区全部或部分生产的产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并以此为由禁止进口与新疆相关的任何产品。透过美国编织的谎言可以清楚地看到，美国打的是人权的幌子，行的是保护主义之实，是在以政治手段打压中国新疆的优势产业，是典型的经济胁迫和彻头彻尾的政治操弄，严重破坏国际贸易惯例与规则。

中国是世界第二大棉花生产国、第一大棉花进口和纺织品生产国，也是光伏制造和装机应用第一大国。新疆是中国棉花生产的重要产区、全球最重要的光伏产业基础材料多晶硅的生产基地，是全球纺织业和光伏产业链供应链中不可忽视的一环。新疆已形成大规模机械化、工业化的生产方式。拿棉花生产来说，在新疆棉花播种的过程中，大部分地区综合机械化水平超过98%。一些地方的播种机还应用了北斗导航和无人驾驶等高科技。棉花的种植管理早已从最初的水渠灌溉、人工采摘发展到今天的高效节水滴灌、机采棉采摘的现代化管理模式。新疆产品深度融入全球产业链供应链，根本原因在于产业优势和产品质量。

美国强推所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，根本不是为了保护所谓人权，而是实行贸易保护主义，根本不是为了剔除所谓“强迫劳动”产品，而是为了剔除竞争对手。美国一些政客在许多场合公开表示，要在清洁能源等领域与中国进行竞争。美国出台所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，要求本国企业和其他国家从供应链中剔除新疆产品，为其实现打压新疆产业竞争优势、将光伏产业转移出中国的阴险目的找到了冠冕堂皇的理由。美国声称本国工商业和工人“面临不公平竞争”，实际上自己正在做的，就是通过将经济问题政治化，阻碍公平竞争。

美国强推所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，为其肆意破坏国际贸易秩序和自由贸易规则再添铁证。对新疆地区生产的全部产品进行“有罪推定”，动辄予以扣留或没收，要求全球范围内涉疆企业“自证清白”，严重扭曲正常的国际贸易秩序和竞争关系，是对市场公平竞争原则和世贸组织规则的粗暴践踏。为了所谓“自证清白”，有关企业不得不耗费大量人力、物力、财力，甚至被迫寻找更昂贵的替代品，合规成本陡增，给全球进口商带来极大的不合理负担。这种违背市场规则和商业道德、破坏国际营商环境的做法不得人心，招致许多美国公司的强烈反对。美国服装鞋类协会前主席里克·赫尔芬拜因用“一场10级台风”形容该法对美国相关行业的影响。美国FTC太阳能公司首席执行官肖恩·洪克勒表示，美国做法抑制了光伏组件进口，导致相关企业限制甚至停止生产、暂停发货，使美国光伏产业发展受限。美国“政客”网站认为，该法实施后，美国的零售商和制造商将会陷入一片混乱。更有分析指出，该法案恐将加剧美国已达到40年高点的通货膨胀。

事实将证明，美国以所谓“维吾尔强迫劳动预防法”为掩护，企图用“政治黑手”挤压中国企业公平参与全球贸易竞争的机会，最终只会反噬美国自身。“我们将更加专注产品科技创新，生产更优质、更具市场竞争力的产品，让更多的合作商感受到我们的专业水准，让市场来决定如何选择。”新疆企业界人士的话表明，新疆产品不但不惧公平竞争，也不惧美国政治操弄。美国应深刻反思其保护主义、霸权主义行径，立即停止政治操弄和歪曲攻击，立即撤销全部涉疆制裁打压措施，立即停止破坏国际贸易规则、拖累世界经济增长的做法。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 03 版）

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