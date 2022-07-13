周琳佳 【坦桑尼亚】艾里士

去年4月，由天津职业技术师范大学与埃塞俄比亚技术大学共建的鲁班工坊在埃塞俄比亚职业技术培训学院正式揭牌。埃塞俄比亚姑娘马哈丽特是这里的一名老师。 “从去年开始我们就一直在安装各种器械设备，为教学做准备。今年3月正式招生，并开班授课。”马哈丽特说。

马哈丽特正在给学生们上课。埃塞俄比亚鲁班工坊供图

马哈丽特还有个特殊身份——她本人也曾在这里接受过培训。几年前，马哈丽特作为地方职业学校的老师来到这里，跟随工坊的现任中方负责人、在当地支教11年的江绛老师学习技术。由于成绩优异，马哈丽特受邀留校任教。“这里先进的技术和现代化的设备深深吸引了我，我渴望将知识传授给学生和其他老师们。此外，在这里我还能不断接触新知识，提升自我。这些都是我留在鲁班工坊的原因。”

不久前，15名埃塞俄比亚职业院校的老师在世界银行的资助下来到鲁班工坊，参加可编程控制器的进阶培训。马哈丽特便是主讲教师之一。“我非常自豪能成为鲁班工坊的一份子。传授知识是一件很棒的事情，因为接受培训的人又会将知识传授给别人。事实上，他们中的有一些人已经开始这么做了。”

2022年6月18日，顺利结束鲁班工坊培训的马哈丽特（左一）从校长手中接过培训师证明。埃塞俄比亚鲁班工坊供图

受益于中非教育合作提供的培训机会，马哈丽特感到非常荣幸。“我学习的是电气自动化与控制技术，鲁班工坊让我提升了专业技能，并丰富了实操经验。”她说，“在中国政府的帮助下，学院已升级成为全国性的职业与技术教育培训学院。这里不仅提供基础培训，还提供学士和硕士学位课程。我们还与天津职业技术师范大学联合设立了奖学金。”

这是7月13日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴鲁班工坊实训室里拍摄的工业机器人，可以用于汽车组装，喷漆，产品装货卸货等。埃塞俄比亚鲁班工坊供图

鲁班工坊的开设也为促进当地就业作出了贡献。 “这里的培训是完全免费的，让更多人有了学习的机会。通过在鲁班工坊有针对性的学习，工人们能更好地满足劳动力市场的需求，尤其是在纺织、食品加工和其他高新技术方面的需求。”马哈丽特说。

谈及鲁班工坊的未来，马哈丽特表示，她希望鲁班工坊可以不断扩大，成为一个独立的培训中心，让更多的专家和老师能来到埃塞进行技术培训。“也许不仅是中国的老师，还有世界上其他国家的老师。”

鲁班工坊项目是2018年中国国家主席习近平在中非合作论坛北京峰会上承诺的“八大行动”中能力建设行动的内容，旨在向非洲青年提供职业技能培训。截至目前，中国已经陆续在吉布提、肯尼亚、南非、马里、尼日利亚、埃及、乌干达、科特迪瓦、马达加斯加、埃塞俄比亚、摩洛哥等11个非洲国家设立了12个鲁班工坊。

这是7月13日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴鲁班工坊实训室里拍摄的机电一体化培训装置。埃塞俄比亚鲁班工坊供图

(责编：刘洁妍、常红)