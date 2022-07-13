中国驻瑞典大使崔爱民为“哥德堡号”仿古船远航中国送行

人民网斯德哥尔摩7月12日电 （王文）7月12日，崔爱民大使应邀赴斯德哥尔摩港为“哥德堡号”仿古商船再度远航中国送行。瑞典东印度公司董事长马尔默尔、格林国际货运集团董事长比约克、总裁耶姆达尔及“哥德堡号”船员、水手代表等参加活动。

崔大使祝贺“哥德堡号”复航并表示，“哥德堡号”1739年远赴重洋首航中国，翻开了中瑞近三百年友好交往的历史篇章，也开启了中瑞海上丝绸之路，促进了哥德堡市和瑞典的发展和繁荣，成为中瑞互利合作和友好友谊的象征。上世纪90年代，在瑞社会各界的共同努力下，“哥德堡号”成功重建。2005年，在两国领导人的共同关心下，“哥德堡号”远航中国，成为中瑞友好交流中的一件大事。

崔大使指出，今天中瑞联系更加紧密、合作更加广泛。历史上的“黑铅、粗绒换茶叶、瓷器”贸易已拓展为通讯、医药、金融、交通运输、绿色低碳等各领域合作。去年中瑞贸易额达209亿美元的历史新高，中瑞经贸务实合作为两国人民带来更多实实在在的利益。“哥德堡号”此次赴华之旅不但能使我们回顾历史、重温友谊，更将通过文化和贸易的纽带为中瑞两国务实合作探索新模式，搭建新平台，助力两国关系健康发展，祝愿“哥德堡号”一帆风顺，平安抵达中国。

马尔默尔先生感谢崔大使对“哥德堡号”的美好祝愿，表示“哥德堡号”是瑞中友谊的象征，它的复航无疑延续并将这份友谊拓展到了商贸、人文等各个方面，这对于两国关系发展来说是非常必要的。马尔默尔先生回忆了他参加2006年“哥德堡号”远航广州时的场景，表示这艘船证明了瑞典同中国开展互利合作的良好意愿和浓厚兴趣，希望瑞中两国能继续沿着这条正确的历史轨道航行，期待“哥德堡号”顺利抵达中国。

注：“哥德堡号”是18世纪瑞典著名远洋商船，曾在1739年至1745年间三次远航中国广州。1995年瑞典仿照原船建造“哥德堡号”仿古船，该船并于2005年复航中国。2022年6月8日，“哥德堡号”时隔17年再次启航，沿古航线远航中国，预计2023年9月抵达上海。

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