湖北广电记者：今天上午，中国军控与裁军协会和中核战略规划研究总院联合发布了《危险的合谋：美英澳核潜艇合作的核扩散风险》研究报告。中国一直关注美英澳三国核潜艇合作问题，请问对上述报告有何评论？

汪文斌：我注意到有关报告。这是中国学术机构首次发布关于美英澳核潜艇合作的专题研究报告。报告指出，三国核潜艇合作将构成核武器国家向无核武器国家转让成吨武器级核材料的不良先例，造成严重的核扩散风险。报告通过详实的数据和材料，深入揭露了三国核潜艇合作严重违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，直接违反《国际原子能机构规约》，挑战国际原子能机构保障监督体系，破坏全球战略稳定，冲击国际核不扩散体系，加剧军备竞赛，危害亚太地区和平与稳定。这再次证明国际社会对美英澳核潜艇合作的担忧有理有据。美英澳应切实回应国际社会关切，忠实履行核不扩散国际义务，撤销三国核潜艇合作的错误决定。

彭博社记者：据路透社报道，外国外交官收到一封来自中国的信函，中国在信中要求人权高专不要发布涉疆报告。中方有何评论？

汪文斌：联合国人权高专巴切莱特访华期间，亲眼见证了中国人权发展道路和人权事业成就，亲身感受了一个社会安全稳定、发展持续向好、人民安居乐业的真实新疆。中方坚决反对编造虚假信息对中国进行抹黑攻击，中方正义立场得到国际社会特别是广大发展中国家的坚定支持。个别国家借涉疆问题搞政治操弄、抹黑中国形象、遏制打压中国的图谋不会得逞。

《北京日报》记者：据报道，近日美军再次从占领的叙利亚油井盗采石油并运往伊拉克北部，这已是本月第三次发生类似事件。中方对此有何评论？

汪文斌：美方行为实属强盗行径。

当前，叙利亚九成人口生活在贫困线以下，三分之二人口依赖人道援助维持生计，过半人口无法得到粮食保障。美军至今仍然霸占着叙利亚主要产粮区和产油区，搜刮掠夺叙利亚国家资源，令当地人道主义危机雪上加霜。有愤怒的叙利亚民众表示，美国为利益而来，没有利益就走，他们在叙利亚的存在本身就是恐怖主义的体现。

美方一向鼓吹在人权、法治方面奉行最高标准。但美方在叙利亚所作所为表明，无论是维护人权还是法治，美国都是不及格的。美方应当尊重叙利亚主权和领土完整，回应叙利亚人民的呼声，立即解除对叙利亚的单边制裁，立即停止掠夺叙国家资源，以实际行动弥补对叙人民造成的伤害。

总台央视记者：据报道，沙特外交国务大臣朱贝尔接受CNBC采访称，中国是沙特最大贸易伙伴、重要投资方，拥有巨大能源市场。沙中和沙美关系并行不悖，沙方将继续强化同中、美两国关系。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏沙方愿继续深化沙中关系的积极意愿。中沙是全面战略伙伴，两国在各领域开展友好合作，给双方人民带来实实在在的好处。面对当前深刻复杂演变的国际和地区形势，中方愿同沙方共同努力，巩固两国友谊与交往，加强贸易、能源等各领域合作，不断深化中沙全面战略伙伴关系。

彭博社记者：本周二，美国商务部副部长在众议院外交委员会听证会上称，针对俄罗斯的出口管制是应对“中国威胁”的模板。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到美方相关官员在谈及减少对俄罗斯的出口时，是用“成功”这个词来形容的。我不知道美方这位官员所谓的“成功”从何谈起？

世人看到的是，当前，美国正面临40年来最严峻的通货膨胀，美国国内不断高企的食品和能源价格令美国民众苦不堪言，美国消费者情绪已降至1952年以来的最低点。有关民调显示，85%的美国成年人认为美国正朝着错误的方向发展。

美方作为乌克兰危机的始作俑者，不断拱火递刀、激化矛盾，挥舞制裁大棒，大搞经济胁迫，不仅破坏了国与国之间的正常交往，违反国际贸易通行规则，更导致乌克兰危机的复杂化和扩大化。当前，世界股市、汇市、原油、天然气、粮食和有色金属期货市场持续反复震荡，令各国老百姓特别是那些经济基础本就薄弱的发展中国家人民深受其害。

事实一再表明，固守冷战思维、热衷阵营对抗不会取得成功，只会反噬自身，冲击世界和平与安全。这值得美方深思。

日本共同社记者：据报道，欧洲议会副议长在台北会见台湾地区领导人时说，欧盟要求中国停止对台湾的“威胁”，表明了支持台湾的立场。中方对此有何评论？

汪文斌：台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则，是中欧关系的政治基础。欧洲议会作为欧盟官方机构，其议员及高层理应遵守一个中国原则。

近两年来，欧洲议会已经多次出台涉台决议，为“台独”势力撑腰张目。这严重违反一个中国原则，毒化了中欧关系氛围。中方坚决反对欧方同台湾进行任何形式的官方往来，我们敦促欧方切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行，以免中欧关系受到严重干扰。

法新社记者：比利时外交部本周称，中国黑客组织对比利时政府部门发起了网络攻击。中方是否知情？对此有何回应？

汪文斌：我们注意到比方的相关声明。中方反对并依法打击各种形式的黑客攻击，不会对黑客攻击进行鼓励、支持或纵容。中方坚决反对比方在没有提出协查要求，更没有提供事实依据的情况下，单方面宣称所谓“中国黑客攻击”这种不负责任的做法。

网络安全是各国面临的共同挑战。我们呼吁各方更多体现战略自主，通过对话合作共同维护网络安全。

总台央视记者：当地时间19日，美国国务院发布了年度人口贩运报告，继续将中国列入表现最差的第三类国家和地区名单，并就新疆“强迫劳动”等问题攻击抹黑中国。中方对此有何评论？

汪文斌：美方年复一年罔顾事实，在人口贩运问题上炮制虚假报告，欺骗世人。事实上，美国才是世界头号人口贩运大国。

无论美方如何掩饰，都洗刷不了自己“奴隶贸易国”的历史原罪。作为一个仅有246年历史的国家，奴隶制度在美国“合法”的延续时间占到了美国建国历史的三分之一。1514年至1866年间至少有3.6万个“贩奴远征队”将上百万的黑人奴隶贩卖至美国。

无论美方如何辩解，都改变不了自己“强迫劳动来源国、中转国和目的地国”的现实罪状。美国合法和非法行业都存在严重的贩卖人口情况。据美国务院估计，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人。过去5年，美国所有50个州和哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩卖案，美国“全国人口贩卖举报热线”统计显示，2012至2019年接报案件的数量从3200多个增加到约11500个，呈现显著上升趋势。

每年从境外贩卖至美国从事强迫劳动的10万人中，约50%是未成年儿童。就在不久前，美国得州发生了令人痛心的非法移民“死亡货车”惨案，造成至少50人遇难。即便在这种情况下，美方报告还将自己美化为“一类国家”，这是自取其辱。

中国政府认真落实《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其关于预防、禁止和惩治贩运人口特别是妇女和儿童行为的补充议定书，分别于2007年、2013年和2021年发布实施了《中国反对拐卖妇女儿童行动计划（2008-2012年）》《中国反对拐卖人口行动计划（2013-2020年）》和《中国反对拐卖人口行动计划（2021-2030年）》。中国政府成立了由35个部门组成的国务院反拐部际联席会议制度，完善以政府为主导、社会各界力量广泛参与的工作机制，为预防和打击贩运人口、救助和保护受害者提供了坚实的体制保障。多年来，相关工作取得显著成效。

我们敦促美方把对人权的重视体现到消除美国内广泛存在的人口贩运、强迫劳动等人权罪行的实际行动上，用美方鼓吹的“最高标准”审视自己，而不是对别国进行污蔑抹黑。

(责编：于洋、杨牧)